Le programme Passeport pour ma réussite fait son entrée sur la Côte-Nord

Selon l’organisme, jusqu’à 120 élèves des écoles secondaires Jean-du-Nord, Manikoutai et Queen Elizabeth pourraient y participer dès la prochaine rentrée scolaire.

Les intervenants du Comité Réussite Accomplissement Persévérance RAP Côte-Nord joueront un rôle de soutien auprès des jeunes qui auront besoin d’un accompagnement personnalisé de la 1re jusqu'à la 5e secondaire afin qu’ils puissent réussir leur parcours scolaire jusqu’à l’obtention de leur diplôme , peut-on lire dans un communiqué de l’organisme.

Le programme Passeport pour ma réussite est né il y a plus de 20 ans à Regent Park, un quartier très défavorisé de Toronto. Le taux de décrochage a beaucoup reculé depuis l’implantation.

C’est un projet qui a fait ses preuves dans de nombreuses communautés pour diminuer le risque d’abandon scolaire , rappelle Mélissa Chénard, coordonnatrice du Comité Réussite Accomplissement Persévérance RAP Côte-Nord.

Mélissa Chénard, coordonnatrice du Comité RAP Côte-Nord. Photo : Gracieuseté de Mélissa Chénard / Julien Choquette

Elle explique que la forme de soutien principale [offerte aux élèves] est un intervenant dédié pour chaque jeune qui va faire un suivi personnalisé durant 5 ans .

Cet accompagnement personnalisé peut comprendre aussi un soutien scolaire, social et financier.

On a de l’argent pour faire des activités, mais aussi pour répondre aux besoins ponctuels urgents comme un repas, l’aide au devoir après l’école, un moyen de transport ou une paire de lunettes , ajoute Mme Chénard. S'ils obtiennent leur diplôme, les élèves auront aussi droit à une bourse allant jusqu’à 2000 $ pour poursuivre leurs études postsecondaires.

« Sur la Côte-Nord, le taux de décrochage scolaire vise plus d’un élève du secondaire sur cinq. On parle d’un taux d’environ 23 %. » — Une citation de Mélissa Chénard, coordonnatrice du Comité RAP Côte-Nord

Selon des données du ministère de l'Éducation du Québec, le taux de diplomation et de qualification des jeunes du secondaire pour la région de la Côte-Nord de la cohorte de 2015 suivie jusqu’en 2019-2020, se situe à 77,5 %.

Le taux de diplomation et de qualification permet de suivre le cheminement d'une cohorte d'élèves qui achèvent le secondaire. Ceux, en difficulté, qui suivent des cours pour adultes et les décrocheurs qui retournent sur les bancs d'école pour obtenir leur diplôme font également partie de la statistique.

Mélissa Chénard espère que l’entrée du programme Passeport pour ma réussite sur la Côte-Nord stimulera la réussite scolaire des jeunes de la région.

Les parents et les élèves peuvent déposer une candidature volontaire jusqu'au 22 avril pour la première période d'inscription au programme.

Les écoles secondaires Manikoutai et Jean-du-Nord de Sept-Îles font partie des établissements participants au programme Passeport pour ma réussite de la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Concernant la première année d’implantation, on va inscrire des jeunes de la 1re à la 3e secondaire. D’ici trois ans, on va inscrire plus ou moins les jeunes dès la 1re secondaire , mentionne la coordonnatrice.

Lors de l’année scolaire suivante, en 2023, l'organisme veut mettre la main à la pâte pour soutenir jusqu’à 150 jeunes de Sept-Îles qui vont être suivis par le programme Passeport pour ma réussite PPMR .