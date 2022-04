Fin de la grève des employés d’un centre de distribution de Metro

On fait aussi de l’information en format collation.

Quelque 900 travailleurs à temps plein avaient entamé un mouvement de grève le 2 avril, après avoir rejeté une entente de principe avec l’employeur.

L’entrepôt de distribution de Metro à Etobicoke approvisionne les épiceries Metro et Food Basics dans l’ensemble du sud de l’Ontario, de Kingston à Windsor selon le syndicat Unifor, qui indique que ses membres qui y travaillent étaient sans contrat depuis octobre dernier.

La nouvelle entente, ratifiée vendredi, est d’une durée de 4 ans et demi, annoncent Unifor et Metro Ontario Inc. Selon le syndicat, elle comporte des gains salariaux importants , avec une augmentation horaire de 2,25 $ la première année de l'accord, qui s’applique rétroactivement jusqu’au 24 octobre 2021.

Le salaire moyen devrait augmenter de près de 16 % sur les 4 ans et demi de l’entente.

Cet accord relèvera la barre pour tous les travailleurs d’entrepôt partout en Ontario , estime Naureen Rizvi, directrice de la région de l’Ontario du syndicat Unifor.