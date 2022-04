Val-d’Or vous raconte son histoire reviendra seulement en 2023

La Ville de Val-d’Or et les Productions du Raccourci, qui ont vu leur entente triennale prendre fin en 2021, se sont entendues pour présenter une nouvelle saison du spectacle déambulatoire à l’été 2023.

Selon Bruno Turcotte, directeur et metteur en scène, cette pause permettra de mettre l’accent sur le 10e anniversaire de Amos vous raconte son histoire cet été, en plus de donner un peu de repos pour les comédiens.

« Nous avons proposé cette structure principalement pour des facteurs humains, affirme-t-il. Beaucoup de comédiens d’Amos jouent à Val-d’Or et au moins 10 d’entre eux nous avaient dit qu’ils ne seraient pas disponibles à Val-d’Or cet été. Ça nous posait un problème logistique. La pandémie nous a fait un peu ralentir la cadence et on avait trouvé ça intéressant l’été dernier de faire un seul circuit. »

La Ville et la production n’ont pas entamé de discussions pour signer une nouvelle entente à plus long terme.

« Pour l’instant, on a la volonté commune de faire cette 4e édition, souligne Brigitte Richard, directrice du Service culturel de Val-d’Or. C’est un produit unique qui colle à notre histoire et nos particularités. C’est indéniable que c’est populaire et on pense qu’une autre édition pourra avoir la même résonance. On trouve ça très positif aussi de pouvoir occuper notre centre-ville de cette façon, en faisant sillonner les rues par les citoyens et les touristes. »

Selon Bruno Turcotte, les Productions du Raccourci croient au futur à long terme de Val-d’Or vous raconte son histoire.

« Oui, on a un intérêt et une ouverture à ce que ça revienne à plus long terme. Nous en sommes à une 10e année à Amos et on pense que c’est possible à Val-d’Or et nos comédiens aussi. On est très heureux de cette année supplémentaire et on verra ensuite s’il y a d’autres choses qui vont s’ajouter », conclut-il.