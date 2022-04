Pastelle LeBlanc, membre du groupe Vishtèn, est décédée

On fait aussi de l’information en format collation.

Accordéoniste, chanteuse, compositrice, elle a aussi pratiqué la danse et enseignait la musique, notamment le piano.

Elle faisait partie depuis plus de 15 ans du trio Vishtèn avec sa soeur jumelle Emmanuelle LeBlanc, ainsi que Pascal Miousse.

On va tellement la manquer, notre belle Pastelle , a écrit Emmanuelle LeBlanc dans un hommage sur Facebook, samedi. Notre âme soeur. Une femme avec tant d'amour, de créativité et de sagesse.

Tous ceux qui ont eu l'honneur de la rencontrer et de la connaître savent à quel point elle était lumineuse, ricaneuse, douce, généreuse, et profonde , a-t-elle partagé.

La musicienne Pastelle LeBlanc à l'été 2021. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

La musicienne acadienne qui a grandi dans le village de Mont-Carmel, dans la région Évangéline, avait reçu en juin 2020 un diagnostic de cancer du sein métastatique.

Pastelle LeBlanc était une des plus grandes musiciennes d’ici , selon Éloi Painchaud, qui a réalisé plusieurs albums de Vishtèn.

L’Acadie te pleure aujourd’hui , a-t-il écrit dans un hommage sur Facebook. Merci pour les précieux, précieux moments passés à tes côtés. Le bonheur simple, et toujours exalté, d’entendre ta musique. De la sculter avec vous.

Vishtèn compte six albums studio. Le plus récent, Horizons, est paru en 2018 et a été nommé aux prix Juno de la musique canadienne l’année suivante.

Vishtèn a amené son folk et sa musique néo-traditionnelle, inspirée des sons acadiens, celtiques et cajuns, aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs régions d’Europe.

Deux fois sacré meilleur artiste francophone ou acadien par Music PEI, le groupe a aussi été récompensé à plusieurs reprises aux East Coast Music Awards, recevant notamment le prix du meilleur album de musique roots/traditionnelle de l’année 2016 pour Terre Rouge.

En 2015, les musiciens de Vishtèn ont reçu au Québec le prix Édith Butler, pour leur contribution à la francophonie canadienne à l’extérieur du Québec

Une célébration de la vie de Pastelle LeBlanc sera annoncée très bientôt , selon sa soeur Emmanuelle.