Une femme accusée d’avoir frappé un policier au Centre Rogers

Une femme a été accusée de voies de fait contre un policier et d’ivresse dans un lieu public en lien avec des événements survenus vendredi soir lors du match d’ouverture à domicile des Blue Jays de Toronto.

Ce comportement est inacceptable , a déclaré à CBC l’agent Edward Parks, porte-parole de la police de Toronto. Il reconnaît que des vidéos de l'agression présumée ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Selon l’agent Parks, les policiers ont reçu le signalement d’une bagarre entre deux personnes vers 22 h 20, dans la section 500 du centre Rogers.

Des policiers se sont rendu sur place et ont séparé l'homme et la femme impliqués dans l’altercation, leur demandant à tous les deux de quitter le stade. Selon l’agent Parks, l'homme est parti sans incident, mais pas la femme.

Dans une vidéo, on peut voir une femme descendre les escaliers du stade. Elle est alors poussée par un homme qui marchait juste derrière elle. Toujours selon cette vidéo, la femme se retourne et frappe un policier qui se trouvait à proximité sur le côté de la tête. Elle est ensuite jetée au sol et menottée.

La police confirme que l'homme ne fait pas face à des accusations.

L’identité de la femme accusée n’a pas été dévoilée.

Avec les informations de CBC