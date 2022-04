Accès au logement : le budget fédéral n’en fait pas assez, selon des critiques

Le budget fédéral présenté cette semaine comporte plusieurs mesures pour lutter contre la flambée des prix du logement, mais selon plusieurs experts, ce ne sera pas suffisant pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

La ministre des Finances Chrystia Freeland a déclaré jeudi à la Chambre des communes que le logement est le problème économique et social le plus pressant au Canada aujourd'hui , et donc la pièce maîtresse du budget des libéraux.

Les chiffres montrent l'urgence du problème : neuf acheteurs potentiels sur dix interrogés dans un récent sondage ont déclaré qu’ils avaient pratiquement renoncé à leur rêve de posséder une maison, en raison des prix trop élevés dans la plupart des marchés du pays.

Le prix moyen d'une habitation au Canada a doublé depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015, atteignant 816 720 dollars en février. Ce coût est beaucoup plus élevé dans la région du Grand Toronto, où il a grimpé à plus de 1,3 million de dollars en février, soit près de 28 % de plus qu’à la même période l’an dernier.

David Hulchanski, professeur de développement communautaire et logement à l'Université de Toronto, croit que les mesures annoncées par Mme Freeland jeudi ne changeront pas tant les choses dans l'ensemble. C'est un écran de fumée , estime-t-il.

Dans son budget, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il doublerait le montant du crédit d'impôt pour l’achat d’une première habitation, qu’il allait créer d'un compte d'épargne libre d'impôt pour ceux qui cherchent à acheter leur première maison, et offrir un paiement ponctuel de 500 dollars pour soutenir ceux qui ont de la difficulté à trouver un logement abordable.

Selon M. Hulchanski, ces mesures vont stimuler la demande, qui est déjà très forte et contribue à la flambée des prix.

Le budget fédéral comprend plusieurs mesures qui visent les premiers acheteurs. Photo : Radio-Canada

Pour augmenter l'offre de logements, les libéraux fédéraux lancent aussi un fonds pour accélérer la construction de logements, avec un système de demande unique et souple pour aider les municipalités à construire de nouvelles subdivisions.

Mais plus de logements, ça ne garantit pas plus d’abordabilité, note Nemoy Lewis, professeur adjoint à l'École de planification urbaine et régionale de l'Université Ryerson.

Il croit par ailleurs que les personnes qui pourront profiter d'un compte d'épargne libre d'impôt sont celles qui ont, dès le départ, de l’argent à mettre de côté, ce qui n'est pas toujours le cas des personnes à faible ou moyen revenu.

Tout cela aide certainement ceux qui ont un certain seuil de revenu , résume le professeur.

David Hulchanski note également que le budget prévoit un financement de 562 millions de dollars sur deux ans pour la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance Vers un chez soi . Mais il fait remarquer que, comparé aux mesures qui concernent les futures propriétaires, cet investissement n’est pas aussi significatif.

Acheteurs étrangers

Le budget comprend par ailleurs une interdiction d’acheter des propriétés au Canada pendant deux ans pour les investisseurs étrangers.

Selon John Pasalis, président de la société de courtage immobilier torontoise Realosophy Realty, ceux-ci ne représentent qu’une fraction du marché. Ce n'est pas le principal moteur de la hausse rapide des prix des maisons , soutient-il.

Statistique Canada a publié des chiffres qui montrent que le taux de propriétés appartenant à des non-résidents en Ontario était de 2,2 % en 2019. Il existe également de nombreuses exceptions à la mesure proposée par le fédéral : les résidents permanents, les étudiants et travailleurs étrangers et les personnes qui achètent une résidence principale sont exemptés.

Il est donc peu probable que cela ait un impact, conclut John Pasalis.

Réactions provinciales

Le gouvernement de l'Ontario, pour sa part, applaudit le budget fédéral et note qu'il complétera son propre plan. Jeudi à Queen's Park, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que le plan d'Ottawa s'appuiera sur le succès de ce que le premier ministre et [lui] ont annoncé en janvier , soit 45 millions de dollars pour rationaliser l’approbation des projets de construction et augmenter l’offre de logement.

La semaine dernière, l'Ontario a déposé son propre projet de loi sur le logement, qui prévoit entre autres un nouvel outil pour aider les municipalités à accélérer les approbations.

De son côté, la chef du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath a espoir que les restrictions annoncées par le fédéral pour les acheteurs étrangers aideront, mais elle rejette aussi le blâme sur le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford, qui selon elle n’en fait pas assez pour protéger les locataires et arrêter les spéculateurs.

Dans une déclaration, le chef du Parli libéral de l’Ontario Steven Del Duca, a également pris pour cible le gouvernement Ford : il estime que le gouvernement libéral fédéral fait le gros du travail .

Avec les informations de Lisa Xing, CBC