Le ministre Cardy défend son projet de loi d’abolition des conseils d’éducation

Le président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick, Robert Levesque, avait indiqué le mois dernier craindre que l’abolissement des Conseil d'éducation CED nuise éventuellement à la démocratie dans le système scolaire francophone.

Vendredi, Dominic Cardy a affirmé pour sa part que son but était plutôt de réduire le pouvoir du cabinet du ministre et renforcer la démocratie en donnant plus de pouvoirs locaux.

Je souhaite réorganiser les structures existantes qui n’ont pas d’influence directe sur le fonctionnement des écoles afin qu’elles deviennent plus efficaces, spécialement pour nos communautés , dit-il.

Le ministère de l’Éducation a rencontré certains présidents de conseils d’éducation de la province au mois de mars pour présenter une ébauche de sa réforme de la gouvernance scolaire.

En plus de l’abolition des Conseil d'éducation CED , l’ébauche proposait l’élimination des comités de soutien aux parents d’élèves. Ces deux entités seraient remplacées par un conseil provincial et des conseils régionaux.

Certains membres des Conseil d'éducation CED ont indiqué à Canadian Broadcasting Corporation CBC qu’ils craignaient que ces changements mènent à une diminution de la participation des parents.

Selon Dominic Cardy, cette crainte n’est pas fondée. Le ministre avance que la nouvelle structure proposée dans la réforme vise spécifiquement à accroître l’engagement au niveau local.

Des postes vacants

Créés en 2001, les Conseil d'éducation CED supervisent sept districts scolaires dans la province.

Les membres des Conseil d'éducation CED établissent l’orientation et les priorités de leur district scolaire, prennent des décisions et établissent des politiques qui orientent le travail de la direction générale et le fonctionnement des écoles.

Chaque entité compte de 11 à 13 membres, qui sont élus pour un mandat de quatre ans. Certains postes sont néanmoins vacants.

Dominic Cardy estime qu’il existe une incompréhension du rôle des Conseil d'éducation CED par plusieurs personnes de la province. Selon lui, cela explique en partie pourquoi il est parfois difficile de remplir les sièges vacants des Conseil d'éducation CED .

Bien qu’il ne souhaite pas de structure distincte pour chaque école de la province, Dominic Cardy vise la création de plusieurs groupes locaux, au lieu de seulement sept entités.

Il croit que cette formule plus régionalisée permettrait de remédier aux défis de recrutement. Des consultations doivent encore avoir lieu avant la version finale de la réforme de la gouvernance scolaire.

Elle devrait être publiée entre la fin du printemps et le début de l’été.

Dominic Cardy souligne qu’il ne veut pas miner le travail qui a été fait par les Conseil d'éducation CED au fil des ans. Il espère que les personnes qui ont siégé à ces conseils continueront de s’engager dans la nouvelle structure qui sera proposée.

Toute nouvelle loi serait en vigueur lors de la session législative d’automne.