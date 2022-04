Combien de semaines faut-il attendre pour une carte d’assurance maladie au Manitoba?

On fait aussi de l’information en format collation.

Auparavant, on pouvait se rendre en personne au bureau du ministère de la Santé, sur la rue Carleton à Winnipeg, pour obtenir une carte d’assurance maladie. Désormais, les demandes se font surtout sur Internet. Le bureau n'est accessible que pour certaines personnes, notamment celles qui ne peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone.

Selon la province, le gouvernement a traité plus de 37 000 demandes de carte d'assurance maladie en 2021.

Demandes traitées de 2019 à 2021 2019 : 36 745

2020 : 32 684

2021 : 37 259

Santé Manitoba indique qu’il ne capte pas d'informations relatives au délai moyen pour traiter les demandes. Il précise cependant que le délai actuel pour une nouvelle demande est d'environ huit semaines.

Cela peut causer des problèmes pour certains qui sont confrontés à de très longs délais d'attente.

C’est le cas de Sabine Sohier-Handley qui est Canadienne et qui est arrivée en août. Elle n’a toujours pas reçu sa carte en raison de formalités administratives.

Elle a déjà habité au Manitoba avant la pandémie. C’était alors beaucoup plus facile, selon elle.

Auparavant, c’était par la poste. Ça avait été plus rapide. Il n’y avait pas eu besoin même de les rejoindre pour savoir qu’est-ce qui se passe, le service avait été rapide et la carte avait été reçue et envoyée par la poste , dit-elle.

Délais éliminés en Ontario

Tandis que l’attente est de huit semaines au Manitoba, dans la province voisine, les délais ont été éliminés en réponse à la pandémie.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario, la province a supprimé le délai de trois mois en mars 2020.

Tous les nouveaux résidents ou les personnes qui reviennent en Ontario sont éligibles à l’assurance maladie provinciale dès leur arrivée. Ils reçoivent un document qui permet d’accéder aux services de santé en attendant que leur carte officielle soit émise.

Pas facile quand on a besoin de soins

Le délai au Manitoba peut aussi être plus long lorsqu’il manque certains documents et qu’il faut refaire le processus et attendre de nouveau, puisque les demandes se font sur la base du premier arrivé, premier servi.

La Dre Véronique Demers est confrontée aux problèmes que cette situation entraîne. Comme elle effectue des suivis prénataux, il lui arrive souvent de rencontrer des patientes qui sont en attente de leur carte d'assurance maladie. Et certaines cliniques leur demandent de payer leurs soins.

Comme médecin, on sait ce qu’on doit faire pour nos patients pour leur donner les bons soins, mais si on n'est pas capable, ou si l’argent nous empêche de faire ça… Il y a comme ce sentiment d’impuissance, de vouloir tout ce qu’on peut, mais d’avoir des bâtons dans les roues , déplore-t-elle.

Dans un courriel en réponse à Radio-Canada, Santé Manitoba n’a pas indiqué si les frais médicaux payés par une personne en attente de sa carte d’assurance maladie pouvaient être remboursés. Le Ministère a simplement expliqué qu’on peut obtenir des soins au Manitoba avec une carte d’assurance maladie.

Une fois que le client a reçu sa carte, il peut aller à l’hôpital ou à un bureau de médecin pour recevoir des soins, écrit un porte-parole. Le fournisseur de soins va ensuite facturer Santé Manitoba directement pour ses services.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan