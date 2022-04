Les droits des femmes et l’égalité des sexes sous la loupe du RFAT

20 ans après le colloque bilan et perspectives du mouvement tenu en 2002, l'organisme de défense des droits des femmes prend un temps d'arrêt pour réfléchir à ce qui a été réalisé en matière d’égalité et ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses.

L'organisme cherche aussi les moyens et les pistes d’actions pour favoriser l’atteinte de cette égalité et une journée de réflexion a d'ailleurs été organisée vendredi.

Probablement différents ateliers, consultations, rencontres régionales, rencontres avec différents groupes, on veut aller voir les groupes de femmes, les femmes en général pour aller chercher leur préoccupation, et sur quoi on pourrait travailler sur les 10 prochaines années , explique la porte-parole du regroupement Louiselle Luneau.

Selon Louiselle Luneau, le mouvement de défense des droits des femmes a fait des avancées depuis 20 ans.

Mais elle croit qu’il y a encore des défis à relever pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes de même qu’entre les femmes elles-mêmes.

« On a quand même, je pense, des avancées, c'est qu'on veut juste voir qu'est ce qui reste à faire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment continuer ce travail? » — Une citation de Louiselle Luneau

Je pense qu'on est capable de constater actuellement qu'on a encore des défis à relever pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. Mais encore là, quand même, quelques pistes de réflexion. Mais on veut le partager avec un plus grand nombre de femmes et de groupes de femmes par rapport à nos prochaines actions , ajoute Louiselle Luneau.

Ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada.

En 2023, le regroupement va célébrer son 40e anniversaire.