La GRC a arrêté deux suspects après des coups de feu tirés dans la région de Halifax

Sur Twitter, la GRC GRC mentionne que deux suspects ont été arrêtés et elle ne rapporte aucun blessé.

Plus tôt vendredi soir, la police avertissait les gens de verrouiller leurs portes et de se mettre à l'abri en raison de coups de feu qui avaient été tirés à East Preston et North Preston.

La Gendarmerie royale du Canada GRC disait rechercher deux suspects de sexe masculin qui ont été vus en train de courir dans une zone boisée et qui seraient armés.

La police estime qu'il n'existe plus un risque immédiat pour la sécurité des résidents, mais elle maintient une forte présence policière pendant l'enquête.