Les deux hommes arrêtés vendredi soir libérés sans accusations en Nouvelle-Écosse

Dans un communiqué au lendemain des événements, la Gendarmerie royale du Canada (Gendarmerie royale du Canada GRC ) affirme qu'elle a reçu à 18 h 55 vendredi un signalement de multiples coups de feu tirés à East Preston .

C’est à 20 h 12 que la Gendarmerie royale du Canada GRC a fait envoyer un message d’alerte sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant en Nouvelle-Écosse.

Ce message indiquait que deux fusillades venaient de se produire, à East Preston et North Preston.

Deux hommes noirs ont été aperçus alors qu'ils entraient en courant dans un boisé derrière la rue Brian à East Preston , affirmait la police dans cette alerte. On croit qu'ils sont armés , écrivait-elle aussi.

On recommandait aux gens de se mettre à l’abri et de verrouiller leurs portes.

Deux hommes dans la vingtaine interpellés en soirée

Samedi, la GRC affirme que les policiers croyaient que deux hommes s’étaient sauvés dans un boisé derrière la rue Brian .

Dans leur communiqué, les forces policières ne confirment pas si des coups de feu ont bel et bien été tirés, et ne mentionnent aucune saisie d’arme.

Deux hommes ont été arrêtés au courant de la soirée, le dernier vers 21 h 20 dans un domicile de Corner Brook où il était entré sans consentement , selon la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Les individus, qui ont 21 ans et 26 ans, ont été remis en liberté sans accusations, indique samedi la police.

Pendant leur déploiement, les policiers ont saisi un véhicule volé qu’on croit avoir été impliqués dans ces incidents , affirment-ils.

Personne n’a été blessé lors des incidents allégués et lors de l’opération policière qui a suivi.

East Preston, North Preston et Cherry Brook sont des communautés à prédominance afro-néo-écossaise. Elles font partie de la Municipalité régionale d’Halifax, et sont situées à une vingtaine de kilomètres à l'est de Dartmouth et d'Halifax.

En 2020, la GRC en Nouvelle-Écosse avait fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir utilisé le système provincial d’alerte pour envoyer un message d’urgence sur les téléphones des Néo-Écossais, durant la cavale d’un meurtrier qui a abattu 22 personnes en une douzaine d’heures dans plusieurs collectivités.

Vendredi, l’alerte a été levée vers 23 h 25, la police jugeant qu’il n’y avait aucun risque pour la population.