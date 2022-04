Dix couloirs humanitaires acceptés pour samedi, selon Kyiv

On fait aussi de l’information en format collation.

Mme Vereshchuk a précisé que l'un de ces couloirs humanitaires concerne Marioupol, ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par l'armée russe depuis les premiers jours de l'offensive militaire de la Russie.

Cette annonce survient au moment où le gouverneur de la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, a réitéré le besoin urgent d’évacuer plus rapidement les civils toujours dans cette zone. Environ 30 % de la population civile éparpillée dans diverses localités un peu partout sur le territoire a demandé à être évacuée, selon Serhiy Gaidai.

[Les Russes] rassemblent leurs forces pour une offensive et nous constatons que les bombardements sont de plus en plus nombreux , a expliqué le politicien sur les ondes de la télévision nationale.

L'Ukraine s'attend à ce que la Russie intensifie ses attaques dans l'est et le sud du pays après avoir retiré ses troupes des zones situées au nord de Kiev.