On fait aussi de l’information en format collation.

On a évacué 57 personnes [de Kramatorsk] dans deux transferts , a indiqué la Dre Liu, qui se trouve actuellement à Dnipro, en Ukraine. Là, le train s’en vient de l’ouest vers l’est pour aller chercher [d’autres patients] , a-t-elle ajouté lors d'un entretien à 24/60 vendredi.

La Dre Liu trouve la situation en Ukraine anxiogène.

« Nous avons des alarmes aériennes régulièrement [...] et on doit décider si nous allons nous réfugier dans le bunker ou pas. » — Une citation de La Dre Joanne Liu, pédiatre avec Médecins sans frontières

Elle n’a pas peur, c’est peut-être un grand mot, mais disons qu’on vit une angoisse , a dit la Dre Liu à Anne-Marie Dussault. Autre source de préoccupation pour la pédiatre : la menace d’une attaque chimique de la Russie ne doit pas être écartée. J’ai dû apprendre à gérer mon angoisse et faire preuve de sang-froid , a-t-elle noté.

Selon elle, le travail des équipes soignantes en Ukraine est rendu difficile à cause des attaques de l’armée russe qui visent des infrastructures de santé. Il y a eu des frappes régulièrement sur des hôpitaux. On parle d’une moyenne d’une à deux fois par jour, selon l’Organisation mondiale de la santé OMS , a continué la Dre Liu.

Une attaque a visé la gare de trains de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, faisant des dizaines de morts. Photo : Getty Images / Herve Bar

L’attaque sur la gare de Kramatorsk vendredi, quand les gens attendaient pour prendre le train d’évacuation [...] ça ne peut pas avoir d’autre dessein de cibler une population civile et c’est extrêmement choquant , s’est-elle désolée, avant de rappeler qu’il y a eu 14 attaques sur les chemins de fer ou sur les gares ukrainiens depuis le début de l’invasion russe. On demeure extrêmement tristes et un peu désespérés.

Un travail complexe, mais essentiel

Médecins sans frontières a décidé de travailler sur trois grands axes en Ukraine, a expliqué la Dre Liu. Médecins sans frontières MSF s’est d’abord concentré sur l'approvisionnement de consommables médicaux , comme des aiguilles, des pansements et des outils chirurgicaux. Puis, il a fallu que le personnel se prépare à un afflux de blessés importants – comme pour la gare de Kramatorsk. Enfin, Médecins sans frontières MSF s’est dédié à évacuer les blessés de l’est de l’Ukraine pour les déplacer vers l’ouest du pays.

Ici, il y a beaucoup de compétences, beaucoup de très bons chirurgiens, mais [accueillir] 100 patients en même temps, comment on fait la gestion de ça? , s’est interrogée la Dre Liu. Mais son engagement avec Médecins sans frontières MSF sur d’autres théâtres de guerre, notamment en Syrie, l’a préparée – même si la situation en Ukraine est plus angoissante que ses autres missions.

Elle a néanmoins estimé que les équipes de Médecins sans frontières MSF doivent garder toujours cette capacité de pouvoir signer et il faut [souvent] dégager des lits [...] pour pouvoir faire un roulement dans les lits , ce qui relève parfois du défi.

Le train-hôpital de Médecins sans frontières s’apprêtant à quitter la gare de Lviv. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Car avant de faire une évacuation dans notre train médicalisé, on rencontre les hôpitaux, on fait un accord sur les patients qui veulent êtres transférés [...] c’est minimum 20 heures de train , et il faut que les patients soient stabilisés pour effectuer le voyage, a-t-elle relaté.

À bord, on a une équipe médicale, des anesthésistes, des médecins en médecine d’urgence, du personnel infirmier [mais on doit] faire le triage de ces patients-là, on les a choisis , a souligné la Dre Liu.

Pédiatre de formation, Joanne Liu a affirmé avoir soigné quelques enfants depuis le début de son séjour en Ukraine avec Médecins sans frontières MSF . Elle a raconté avoir rencontré un jeune garçon qui avait des fractures aux quatre membres. J’hésitais de le prendre parce qu’on le pensait trop malade pour être dans le train , s’est-elle désolée. Mais la Dre Liu a ajouté que l’enfant lui a dit qu’il voulait marcher à nouveau, et que son médecin a déclaré qu’il avait survécu à la fuite de Marioupol, et qu’il fallait qu’il survive. On a fait notre part , s’est réjouie la Dre Liu.