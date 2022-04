L’ex-médecin légiste en chef de l’Alberta menacée de diffamation

On fait aussi de l’information en format collation.

Du milieu de l'année 2011 à la fin de 2014, Anny Sauvageau occupait le poste de médecin légiste en chef de l'Alberta jusqu’au moment où on l'avertit que son contrat ne serait pas renouvelé pour l’année suivante.

Anny Sauvageau poursuit la province pour congédiement injustifié. Elle réclame 7,6 millions de dollars en perte de revenus et d'avantages dans le cadre de son emploi. Le procès a débuté le 1er avril.

Une version antérieure de la poursuite nommait Jonathan Denis comme défendeur en sa qualité de ministre de la Justice, mais son nom en a été retiré après son retrait de la politique en 2015.

Une lettre menace de poursuite

L’avocat de la plaignante, Allan Garber, a mentionné à la cour vendredi matin avoir reçu une lettre par courriel de l’avocat représentant Jonathan Denis, Kyle Shewchuk. Ce dernier fait partie de la firme d’avocat Guardian Law Group dont l'ex-ministre de la Justice est un membre fondateur.

Allan Garber a lu à haute voix une portion de la lettre devant le tribunal. CBC/Radio-Canada en a obtenu une copie.

Votre cliente s’est engagée dans une campagne de diffamation et de harcèlement à l'encontre de M. Denis pendant sept ans, peut-on lire dans la lettre. Nous avons suivi de près le procès en cours [...] et sommes conscients que la diffamation du Dre Sauvageau [...] s’est poursuivie sans relâche.

La lettre mentionne également que : M. Denis est un homme d'affaires et un avocat d’expérience et de renommée. Il ne toléra pas ces actes tortueux contre lui. Ces actions doivent cesser immédiatement et nous nous réservons le droit de nous référer à cette correspondance si la diffamation du Dre Sauvageau devait continuer.

En réaction à cette lettre, la juge de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, Doreen Sulyma, a souligné n’avoir jamais rien vu de tel en 50 ans d’expérience.

D’après elle, cette correspondance est sans précédent. La juge a demandé à l’avocat de la plaignante de déposer une ordonnance enjoignant à Jonathan Denis et son avocat de comparaître devant elle, en personne, lundi après-midi.

La lettre mentionne que la firme Guardian Law Group investigue sur une action en diffamation envers Anny Sauvageau et planifie de mettre la main sur les transcriptions de cette affaire judiciaire.

Crainte de poursuite

Anny Sauvageau n’est pas retournée au banc des témoins vendredi.

L’ancienne médecin légiste en chef de l’Alberta a rempli une déclaration sous serment avec la cour vendredi, en réponse à la lettre. Dans cet affidavit, Anny Sauvageau insiste ne jamais avoir diffamé Jonathan Denis.

Elle dit être craintive de fournir des preuves au procès, par crainte de cet avertissement.

Je n’ai pas les moyens de me défendre contre une poursuite en diffamation , a-t-elle écrit.

Le gouvernement n’était pas au fait, ni impliqué dans cette menace de poursuite selon Craig Neuman, un avocat responsable de représenter la province dans cette affaire.

Avec les informations de Janice Johnston