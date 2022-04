Alerte lancée après deux incidents impliquant des armes à feu en Nouvelle-Écosse

Les résidents des communautés de North Preston et East Preston, en Nouvelle-Écosse, sont priés de rester à l’abri et de verrouiller leurs portes, après le signalement de coups de feu dans le secteur, vendredi soir.

Un suspect a été arrêté, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (Gendarmerie royale du Canada GRC ) de la Nouvelle-Écosse vers 20 h.

En milieu de soirée, un deuxième suspect était toujours au large, a indiqué la police.

Il n'y aurait pas de blessés, selon la police

La Gendarmerie royale du Canada GRC a fait envoyer sur les téléphones cellulaires des personnes se trouvant en Nouvelle-Écosse un message d’alerte à 20 h 12.

Ce message indiquait que deux fusillades avaient eu lieu, à East Preston et North Preston.

Deux hommes noirs ont été aperçus alors qu'ils entraient en courant dans un boisé derrière la rue Brian à East Preston , écrivait la police dans cette alerte. On croit qu'ils sont armés.

On recommandait aux gens de se mettre à l’abri et de ne pas s'approcher des suspects.

Le caporal Chris Marshall de la Gendarmerie royale du Canada GRC a indiqué que les gendarmes avaient été informés des coups de feu à 18 h 55.

La police ne croit pas qu'il y ait de blessés, a-t-il ajouté.

Vers 22 h vendredi soir, la GRC a indiqué qu'il y avait une forte présence policière à East Preston et Cherry Brook, où se concentraient les efforts pour retrouver le deuxième suspect.

East Preston, North Preston et Cherry Brook sont des communautés à prédominance afro-néo-écossaise. Elles font partie de la Municipalité régionale d’Halifax, et sont situées à une vingtaine de kilomètres à l'est de Dartmouth et d'Halifax.