Vendredi, à l'usine de la brasserie Torque, à Winnipeg, c'était journée de remplissage de 3000 canettes contenant désormais 1500 litres de bière.

Les brasseurs manitobains ont répondu à l’appel d’un mouvement international.

La brasserie ukrainienne Pravda a converti son usine afin de produire des cocktails Molotov. Elle a donc sollicité l’aide des brasseurs internationaux afin que ceux-ci produisent leurs recettes, accessibles sur Internet.

« Ils ont besoin de notre aide alors ça nous fait plaisir d’aider. » — Une citation de Matthew Sabourin, copropriétaire de la microbrasserie Nonsuch

Matthew Sabourin, copropriétaire de la microbrasserie Nonsuch à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Pour le copropriétaire de la microbrasserie Nonsuch, Matthew Sabourin, il est important d’être solidaire avec l’Ukraine.

On avait juste à accepter, fournir des fonds et des ingrédients. C’est important, c’est une cause très importante , relate-t-il.

Les microbrasseries Torque, Nonsuch, One Great City, Bam Hammer, Devil May Care, Stone Angel, Trans Canada Brewing Company et Lake of the Wood ont collaboré au projet.

Elles ont concocté une IPA rousse, indique l’employé à la microbrasserie Torque, Kyle Maskew.

« On a choisi ce style de bière parce qu'elle a un bon goût, tout le monde l’aime. » — Une citation de Kyle Maskew, employé à la microbrasserie Torque

Toutes les recettes seront versées aux organismes qui viennent en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

La bière sera en vente dès lundi à la microbrasserie Toque.

Si les stocks le permettent, cette bière pourrait être offerte dans les magasins d’alcool de la province.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel et Jérémie Bergeron