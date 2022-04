Logement abordable : des organismes saskatchewanais applaudissent le budget fédéral

On fait aussi de l’information en format collation.

Le budget fédéral prévoit 1,5 milliard de dollars pour la construction de 6000 logements conçus pour personnes en situation d'itinérance ou sur le point de le devenir.

Selon la directrice générale de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guérette, avec les mesures annoncées, le gouvernement fédéral reconnaît que la crise de logement est un problème majeur pour les Canadiens.

On a constaté que le budget est fortement axé sur les moyens de trouver des solutions pour la crise au logement à travers le pays , déclare-t-elle. Christiane Guérette estime que ces mesures auront de bonnes retombées dans la province.

Elle indique que le manque de logements abordables est un problème qui touche la majorité des municipalités de la province. Christiane Guérette croit que le crédit d’impôt aidera les résidents de la province dans l’achat d’une première maison.

Mme Guérette reconnaît toutefois que le logement est plus abordable en Saskatchewan qu’ailleurs au pays. La province en profitera moins comparativement à la Colombie-Britannique et à l’Ontario, où les prix des logements sont beaucoup plus élevés, explique-t-elle.

Pour sa part, le directeur général de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA), Jean-Marc Nadeau, affirme que l’aide au logement est nécessaire pour loger convenablement davantage de personnes à faible revenu.

« Si on avait accès à plus de maisons abordables, ça aiderait les gens défavorisés à se stabiliser. » — Une citation de Jean-Marc Nadeau, directeur général de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan

L'Association provinciale des maisons et services de transition de la Saskatchewan (PATHS) voit d'un bon œil l’investissement renouvelé pour la création rapide de logements.

Par contre, Association provinciale des maisons et services de transition de la Saskatchewan PATHS avance que les investissements pour la construction de nouveaux logements ne suffiront pas pour combler la demande dans la province.

Par voie de communiqué, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) indique qu’il s’agit d’un bon début, mais estime qu’il faut en faire davantage.

Elle entend œuvrer pour une augmentation de l’aide au logement dans les prochains budgets.

