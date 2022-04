Hausse de cas de COVID-19 dans les résidences privées pour aînés de la région

Selon un bilan compilé par Radio-Canada à partir des données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y avait jeudi 204 cas actifs dans 27 RPA différentes dans la région.

À titre de comparaison, il y en avait 123 au début de la semaine et 73 alors que s’amorçait la semaine précédente.

Lors de la cinquième vague, le maximum atteint s’est établi à 278 cas actifs le 24 janvier. C’est cependant bien loin du record de 468 cas du 6 décembre 2020.

La résidence la plus touchée se trouve à La Baie avec 48 cas.

Deux décès sont survenus cette semaine dans les résidence privée pour aînés RPA .

Il est à noter que contrairement à une grande majorité de la population, les résidents des résidence privée pour aînés RPA ont accès aux tests de dépistage PCR. Le Québec est entré officiellement le 30 mars dans la sixième vague.

Les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD

Du côté des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), des éclosions sont répertoriées dans huit d’entre eux.

C’est le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la Colline, à Chicoutimi-Nord, qui compte le plus de résidents atteints avec 20. Le CHSLD Sainte-Marie, à Jonquière, suit avec 18 et le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Mgr Victor-Tremblay, à Chicoutimi, avec 15.

Trois décès liés à la COVID-19 ont été comptabilisés cette semaine dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la Colline avait été le plus touché lors de la première vague, au printemps 2020, avec 21 décès.

Dans les hôpitaux

Finalement, dans les hôpitaux, il y a des éclosions déclarées dans cinq unités de l’hôpital de Chicoutimi, deux à Roberval et Alma et une à Jonquière, d’après le bilan publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon des données fournies mercredi, il restait alors un peu plus de 300 employés absents dans le réseau régional de la santé, par rapport à un maximum de 500.

Trois doses à 95 %