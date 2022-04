Budget : Ottawa n’exclut pas d’autres investissements pour la sécurité dans l’Arctique

Au lendemain du dépôt du budget fédéral, nombreux sont ceux qui expriment leur déception face aux faibles dépenses annoncées pour la modernisation du système de surveillance militaire dans l’Arctique. Ottawa soutient toutefois que plus d'argent pourrait être annoncé dès l’automne.

Le ministre associé des Finances, Randy Boissonnault, affirme qu’avant d’avancer des fonds spécifiques pour la sécurité dans le Grand Nord, son gouvernement souhaite procéder à une révision rapide du plan de défense. Là-dedans, le Nord, je pense, va figurer largement , dit-il.

Une révision de trop

Le sénateur Dennis Patterson ne croit pas, pour sa part, qu’une révision soit justifiée à ce moment-ci.

« Je me serais attendu à quelque chose de plus concret pour la modernisation du système d’avertissement au Nord plutôt que d’attendre encore une autre révision puisque le Nord est perçu comme plus vulnérable. » — Une citation de Dennis Patterson, sénateur du Nunavut

Le sénateur souligne, comme il le fait depuis de nombreuses années, que les investissements pour les Rangers canadiens se font encore attendre. Il faut élargir le rôle des Rangers qui représentent notre souveraineté canadienne dans le nord, leur donner une capacité marine, leur donner des ressources accrues. Ce sont les gens du Nord qui doivent être impliqués le plus possible quand il s’agit de souveraineté et de sécurité , dit-il.

L’absence de détails

Le sénateur, comme les premiers ministres du Yukon, Sandy Silver, et des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, attendent impatiemment les détails des investissements globaux du budget pour la défense dans l’Arctique.

Si Dennis Patterson est d’avis que le diable est dans les détails, Sandy Silver veut accorder le temps à ses homologues libéraux à Ottawa d’en faire l’annonce.

Nous avons reçu beaucoup d’attention [sur le sujet]. De nombreux engagements ont été pris. C’est peut-être, je crois, qu’il n’y a pas eu suffisamment de temps pour que ça se retrouve dans les pages du budget , affirme le premier ministre territorial.

Caroline Cochrane, pour sa part, s’est réjouie des augmentations générales dans la Défense nationale, et attend, elle aussi, de découvrir les détails.

Le budget fédéral, déposé jeudi, comprend une augmentation totale de 7,2 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer la Défense nationale.