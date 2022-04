Saguenay supprimera six postes de cadres par attrition pour économiser 580 000 $

Saguenay supprimera six postes de cadres au sein de son administration en procédant par attrition afin d’économiser plus de 580 000 $.

Cinq services sont touchés par la réorganisation qui sera rendue nécessaire par le départ à la retraite de cadres qui ne seront pas remplacés.

Il s’agit du service des travaux publics, des ressources humaines, des ressources informationnelles, ainsi que le service de la culture, des sports et de la vie communautaire et celui de l’environnement et développement durable.

Les départs à la retraite auront lieu au courant de l’année et en 2023, a indiqué Michel Potvin, président de la Commission des finances, en entrevue vendredi. Saguenay compte actuellement 170 employés cadres, a-t-il précisé.

Ces coupes s’inscrivent dans l'intention de Saguenay de réduire de 2 M$ sa masse salariale, un objectif inscrit dans son dernier budget. La Ville prévoyait alors procéder par attrition, en retirant des postes ou en ne reconduisant pas certains employés municipaux dans leurs fonctions.

Un mandat a par la suite été confié au directeur général de Saguenay, Jean-François Boivin, afin d’évaluer la réorganisation des tâches et de chacun des postes de cadres au sein de l’administration municipale, afin d’atteindre l’objectif fixé de réduction de 580 000 $ pour cette catégorie d’employés.

« Donc il n'y a personne qui perd son poste. C’est sûr que ça prenait un effort de réorganisation, c’est ce qui a été proposé par le directeur général, puis accepté. » — Une citation de Michel Potvin, président de la Commission des finances de Saguenay

Le comité exécutif de Saguenay a adopté à la fin du mois de mars les modifications suggérées par le directeur général au plan des effectifs cadres de la municipalité. Tout le monde a été prévenu, ça a été bien fait, je pense , estime-t-il.

Il précise que les coupes n’auront pas d’impact sur les services offerts aux citoyens.

Saguenay prévoit en arriver à des économies d’un peu plus de 592 900 $ en 2022, dont la grande majorité concerne des postes permanents. En 2023, les économies estimées atteindront près de 799 600 $, dégageant ainsi une économie additionnelle de 206 700 $.

M. Potvin n’a pas voulu s’avancer sur la nature des postes de cadres qui seront supprimés par attrition.