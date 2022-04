Les Français de la région attendus aux urnes pour le premier tour de la présidentielle

Une douzaine de candidats se disputent le titre de président de la République française. Parmi eux, on retrouve le président sortant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, candidate du parti d'extrême droite Rassemblement national. Ils sont tous deux favoris en vue du premier tour de ce dimanche.

Malgalie Hureau ira pour la première fois voter de l’étranger. La Française d’origine est installée au Canada depuis 2017. Cette dernière admet que la distance rend le choix difficile.

Je dirais que c’est plus difficile pour moi de me sentir concernée parce que je n’ai pas les mêmes enjeux, vivant à l’étranger, que les enjeux qui sont amenés par les candidats , indique-t-elle en entrevue.

Malgalie Hureau, Français d’origine installée au Canada. Photo : Radio-Canada

C’est plus difficile pour moi d’analyser aussi, parce qu'on n'a eu aucun débat, on n'a eu aucune communication, poursuit cette dernière. On a eu très peu d'informations, de points qui nous concernent, nous les Français à l’étranger. [...] On n'a reçu les informations que la semaine dernière. Je ne savais même pas qu’il y avait 12 candidats avant que je reçoive une enveloppe , ajoute Mme Hureau.

« C’est difficile de prendre des décisions quand on est loin. » — Une citation de Malgalie Hureau, Français d’origine

Si pour certains, l’éloignement rend le choix difficile, d’autres comme Sandrine Genest, une Française installée en Ontario depuis 2018, chérissent le droit qu’ils ont conservé, surtout dans le contexte actuel. Les candidats à la présidentielle divisent et les analystes s’attendent à une élection serrée.

Même si on n’habite plus pour l’instant en France, je pense que c’est important quand même de faire valoir un petit peu ses idées et tout simplement de se dire : si je n’ai pas envie de vivre dans tel ou tel pays, pour telles ou telles raisons politiques, notamment, c’est important que je fasse valoir ma voix , explique cette dernière.

Une élection dans un contexte difficile

Yann Alexandre Girard, le président de l'Association France Ottawa, un regroupement d’expatriés français de la capitale fédérale, parle d’une élection particulière et marquée par de nombreux défis, en raison notamment de la pandémie, de la guerre en Ukraine et l’inflation qui est en hausse.

Je pense que les Canadiens, mais surtout les Français dans ce contexte d’élections, ont la tête ailleurs. Je pense que ça a été difficile pour les candidats de faire passer leurs messages , dit-il.

Yann Alexandre Girard, le président de l'Association France Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ce dernier ajoute que lors d’élections précédentes, des représentants de candidats français avaient l’habitude de faire du porte-à-porte dans des régions où le bassin de Français au Canada était important, ce qui n’a pas été le cas cette année, en raison de la COVID-19.

Sur le terrain, effectivement, on a eu moins d’activités qu’on aurait eues par exemple en 2017, aux élections précédentes , partage M. Girard.

Le président de l'Association France Ottawa a par ailleurs dit sentir une certaine inquiétude de la communauté face à la montée de partis dit plus de droite.

Vivant à l’étranger, on a un regard plus ouvert sur le monde et le débat en France nous inquiète un peu, je dirais. On a une montée de l’extrême droite, pour ne pas nommer le parti de Marine Le Pen, ce qui est assez inquiétant pour nous. Quand on pense à la France, c’est les droits de l’Homme, l’égalité, la fraternité et on a moins entendu ça dans les dernières semaines , dit-il.

Changement de lieu pour le vote

Pour la première fois, le scrutin se déroulera de 9 h à 18 h au Lycée Claudel, et non à l'ambassade de France à Ottawa, comme c’était le cas auparavant.

Deux bureaux de vote seront accessibles dans l’enceinte du lycée. Le premier est réservé aux électeurs qui résident en Outaouais et le second est destiné aux électeurs d’Ottawa.

Selon l’ambassade de France au Canada, 4300 personnes sont inscrites pour voter dans l’un des deux bureaux de vote accessibles dans la capitale fédérale. Il s’agit d’une augmentation de 30 % des électeurs inscrits par rapport aux élections de 2017.

D’ailleurs, cette hausse du nombre d’électeurs a augmenté d’en moyenne 20 % d’un bout à l’autre du pays. On attribue cette différence à la croissance de la population française au Canada.

En France, les électeurs iront voter dimanche. Le deuxième tour aura lieu le 24 avril.

Avec les informations de Nafi Alibert et Rémi Authier.