Prix Écrans canadiens : quoi surveiller ce soir?

La remise des prix débute à 20 h 30 et sera diffusée sur la chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Parmi les finalistes de vendredi, on retrouve le conteur et scénariste Fred Pellerin, qui est en lice pour la meilleure adaptation avec L’arracheuse de temps.

Il sera en compétition avec l’adaptation de la pièce de théâtre Tu te souviendras de moi d’Éric Tessier et de François Archambault, ainsi qu’avec Confessions de Sylvain Guy, inspiré du roman Gallant : confessions d’un tueur à gages des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin.

Autres catégories à surveiller : celles des interprétations masculines et féminines dans un rôle de soutien, où Claude Legault et Marine Johnson sont tous deux nommés pour leur jeu dans le long métrage Les oiseaux ivres.

David La Haye est également en lice pour son rôle dans Confessions, ainsi que Tanja Björk, qui joue dans le film québécois Le bruit des moteurs.

Son réalisateur, Philippe Grégoire, est d'ailleurs finaliste pour le Prix John Dunning pour le meilleur premier long métrage.

Le bruit des moteurs met en vedette l'acteur Robert Naylor. Photo : Extrait du film

Des prix pour les meilleurs costumes, les meilleurs maquillages ou encore les meilleures coiffures seront également remis aux ouvriers et ouvrières de l’ombre de l’industrie cinématographique canadienne. Le long métrage québécois Maria Chapdelaine est nommé dans ces trois catégories.

Notons aussi que le film Les oiseaux ivres est candidat dans les catégories de la meilleure direction artistique / conception des décors, meilleures images, meilleur montage.

Le long métrage est également en lice pour le prix Écrans du meilleur film, qui sera remis lors de la cérémonie principale dimanche.

Lors de cette soirée, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision couronnera également les gagnants et gagnantes dans les catégories de la meilleure réalisation et des meilleures interprétations masculines et féminines dans un premier rôle.

Transplant et Wyonna Earp se distinguent

Plus tôt cette semaine, deux séries canadiennes se sont démarquées aux prix Écrans canadiens.

La série à saveur médicale Transplant a été couronnée dans cinq catégories, notamment celle de la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique (Ayisha Issa).

Le western surnaturel Wynonna Earp a aussi gagné cinq trophées, notamment dans les catégories de la meilleure musique et des meilleurs costumes.