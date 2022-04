Des Estriens accueillent bien le régime dentaire annoncé dans le budget fédéral

Le gouvernement fédéral a annoncé son nouveau budget jeudi . Il comprend notamment un régime de soins dentaires pour faciliter l'accès aux familles à plus bas revenu. Cette annonce est bien accueillie en Estrie par des professionnels de la santé, qui estiment que les soins buccodentaires représentent un élément crucial de la santé globale.

Rappelons que le programme sera offert aux jeunes de moins de 12 ans dès cette année, puis aux mineurs de moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap. Le programme devrait être totalement mis en œuvre d’ici 2025.

Le médecin de famille Benoît Heppell croit notamment que cette annonce lui permettra de recommander des soins dentaires à plus de patients.

Il y a beaucoup de gens qui malheureusement, n’ont pas eu les moyens de faire des soins de santé préventifs au niveau de leurs dents et qui en subissent les conséquences. On voit des personnes âgées qui ont des dentitions je dirais dramatiques, ce qui a vraiment une influence sur leur santé, sur leur alimentation. Ça entraîne la perte de poids, la prolifération de bactéries et toutes sortes d'infections, des problèmes cardio-vasculaires , déplore-t-il.

« Quand ils n'ont pas les moyens pour aller voir les spécialistes de ces problèmes de dents là, on ne peut rien faire. On est vraiment impuissant. » — Une citation de Dr Benoît Heppell, médecin de famille

L’accès aux soins dentaires de plus en plus difficile

Avec l'inflation actuelle, il devenait de plus en plus difficile pour les ménages de s'offrir des soins dentaires, constate l'organisme Solutions budget plus de Sherbrooke, qui prête main-forte aux citoyens dans l'organisation de leurs finances personnelles.

Ça peut venir déstabiliser un budget de façon importante, et même porter à faire des choix, qu'est-ce qu'on va prioriser. Est-ce que je vais devoir prioriser l'entretien de la voiture, est-ce que ce sera ma santé, est-ce que ce sera les dépenses pour les enfants , constate la codirectrice de Solutions Budget plus Michèle Goyette.

Le nouveau régime dentaire coûtera 5,3 milliards de dollars au gouvernement fédéral. Il représentait une demande prioritaire du Nouveau Parti démocratique NPD au moment de former sa coalition avec les libéraux.

Avec les informations de Pierrick Pichette