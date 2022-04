Trois infirmières à temps plein dans les centres Mamik de Roberval, Alma et Saguenay

Rappelons que ces centres ont changé de nom l’an dernier lorsqu’ils ont quitté le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ).

En ouvrant la porte du centre Mamik Lac-Saint-Jean, à Roberval, les membres pourront bientôt bénéficier pour la toute première fois des services d'une infirmière.

C'est un soulagement, car l'état de santé s'est détérioré depuis la COVID-19. On le sait, c'est dans la société au complet. Mais déjà, il y a des difficultés au niveau de la sécurisation culturelle, les gens craignent d'aller chercher des services dans les centres hospitaliers , a exposé Mélanie Boivin, directrice générale des centres Mamik.

La clientèle autochtone pourra aussi être accompagnée de deux infirmières aux centres d'Alma et de Saguenay.

On va pouvoir plus facilement rejoindre la clientèle autochtone, qui souvent va faire durer les souffrances, les douleurs, à un point tel que la porte d'entrée c'est souvent l'urgence. Donc, là on veut éviter d'aller constamment à l'urgence, avoir des soins en prévention, faire la promotion de la santé , a-t-elle énuméré.

La directrice générale du centre Mamik, Mélanie Boivin, se réjouit de l’arrivée de nouvelles ressources. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour le gouvernement provincial, cette subvention représente un premier pas vers la concrétisation d'un centre multiservice à Roberval estimé à 6 M$.

On n’investirait pas dans un projet comme ça pour trois infirmières, un million, si on n’y croyait pas. C'est clair , a assuré la députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette.

Plusieurs projets

Le centre Mamik Lac-Saint-Jean a plusieurs autres projets. Des jeunes viennent actuellement recevoir de l'aide aux devoirs dans une bâtisse louée avec promesse d'achat par l'organisation.

D'autres Autochtones y complètent un diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien général du bâtiment.

Le centre Mamik Lac-Saint-Jean, à Roberval, loue actuellement une bâtisse au centre-ville dans laquelle on offre le DEP en entretien général de bâtiment. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Mais le but ultime est d’en faire plus.

On a des projets de logements, mais pour les familles. Mais quand on parle de situation d'itinérance, on va parler d'un seul individu et on a besoin d'assurer un continuum de services. À l'intérieur de cet immeuble-là, il y aura une clinique holistique de santé, avec des médecins, des infirmières, une infirmière entre autres à temps plein, mais aussi la possibilité d'avoir des cours, des programmes éducatifs , a-t-elle ajouté.

D'après un reportage de Laurie Gobeil