Présidentielle au Brésil : Lula choisit le centriste Geraldo Alckmin comme colistier

Ancien gouverneur de l'État de Sao Paulo, M. Alckmin, 69 ans, était pourtant un adversaire de longue date de l'ex-président de gauche (2003-2010), qui l'avait battu au second tour en 2006.

L'annonce est intervenue lors d'une réunion à Sao Paulo qui a scellé l'alliance entre le Parti des travailleurs (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva et le Parti socialiste brésilien (PSB, centre gauche), rallié récemment par Geraldo Alckmin.

Nous avons besoin de l'expérience d'Alckmin et de la mienne pour remettre le Brésil sur pied , a déclaré Lula, 76 ans, en conférence de presse à l'issue de cette réunion.

Je suis certain que le PT va approuver ton nom comme candidat à la vice-présidence , a-t-il ajouté, donnant à M. Alckmin du companheiro , l'équivalent de camarade pour les militants de gauche au Brésil.

La candidature de Lula est un secret de Polichinelle : l'ancien métallurgiste est déjà en mode campagne depuis plusieurs mois.

Une annonce officielle le 30 avril

Mais il doit rester vague dans ses propos afin de ne pas enfreindre la législation électorale, la campagne officielle ne débutant que le 16 août.

Pour la presse, Lula pourrait annoncer officiellement sa candidature le 30 avril.

Selon un sondage publié le mois dernier par l'institut de référence Datafolha, Lula est crédité de 43 % des intentions de vote, contre 26 % pour le président d'extrême droite Jair Bolsonaro au premier tour, le 2 octobre.

Rassurer les milieux d'affaires

Médecin anesthésiste, Geraldo Alckmin avait pris part en 1988 à la fondation du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), formation historique de centre droit qui a gouverné le pays sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Candidat à la présidence en 2018, il avait obtenu moins de 5 % des suffrages au premier tour.

Fort d'une image de solide gestionnaire, M. Alckmin, qui a gouverné l'État de Sao Paulo à deux reprises (2001-2006 et 2011-2018), doit permettre à Lula d'élargir sa base électorale au centre et de rassurer les milieux d'affaires.

Lors de la conférence de presse à Sao Paulo, Alckmin a promis de contribuer à la reconstruction et à la redémocratisation du Brésil, face à un gouvernement qui porte atteinte à la démocratie et aux institutions .

Deux forces [politiques] aux projets différents peuvent s'unir du moment qu'elles ont les mêmes principes, pour répondre aux besoins du peuple , a ajouté Lula, qualifiant de rivalité civilisée les relations qu'il entretenait avec son colistier par le passé.

L'ONU lance une alerte sur les risques de violence

La violence politique est en train de détruire la démocratie brésilienne , a déclaré vendredi un rapporteur spécial de l'ONU, montrant sa préoccupation à six mois d'une élection présidentielle qui s'annonce très polarisée .

Ma plus grande inquiétude, c'est qu'il y ait de la violence au cours du processus électoral et que certains remettent en cause la légitimité des résultats , a déclaré lors d'une conférence de presse Clément Nyaletsossi Voule, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique.

Ce juriste togolais, qui vient de terminer une visite officielle de 12 jours au Brésil, a annoncé qu'il rendrait lundi un rapport préliminaire.

Un duel de titans se profile entre le président Bolsonaro et l'ex-président Lula.

M. Bolsonaro a critiqué à maintes reprises le système d'urnes électroniques, le jugeant frauduleux sans apporter de preuve et faisant craindre qu'il ne reconnaisse pas le résultat de la présidentielle en cas de défaite.

Une technique Bolsonaro

Après l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021, M. Bolsonaro avait averti que le Brésil aurait un problème encore pire qu'aux États-Unis s'il continuait d'utiliser ce système.

Le président Jair Bolsonaro à Brasilia Photo : Reuters / UESLEI MARCELINO

Les discussions doivent être fondées sur des faits pour éviter de créer un climat d'insécurité autour de l'élection, a déclaré le rapporteur de l'ONU, sans citer le nom de Jair Bolsonaro.

Selon lui, l'État a pour mission d'éviter toute discrimination, désinformation et discours de haine durant le processus électoral.

M. Voule a également évoqué l'assassinat de la conseillère municipale noire de Rio de Janeiro Marielle Franco, tuée par balle en 2018.

Le tireur présumé a été arrêté, mais l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier les commanditaires de ce crime.