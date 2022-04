Syndicalisation d’Amazon : le succès américain inspire des Canadiens

Le vote en faveur de la création d’un syndicat pour les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon à Staten Island, près de New York, pourrait inspirer les employés canadiens de la multinationale. Les Teamsters tentent à nouveau de créer un syndicat à l’entrepôt de Nisku , en banlieue d’Edmonton.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le récent succès à Staten Island est un coup de chance pour nous , explique le secrétaire-trésorier de la section locale 362 des Teamsters, Bernie Harggarty. Les gens sont plus sensibilisés.

Il indique cependant que la décision de relancer le processus de syndicalisation à l’entrepôt appelé YEG1 par Amazon avait été prise il y a plusieurs mois.

C’est majeur , dit de son côté le professeur associé en relation du travail à l’UQAM Michel Grant.

Il y voit des parallèles entre le vote tenu à New York et le combat pour la syndicalisation du magasin Walmart de Jonquière, au Québec, au milieu des années 2000. Celui-ci était devenu le premier de la chaîne en Amérique du Nord à se syndiquer. Il a été fermé par l’entreprise en 2005.

« Ils ont décidé de fermer la boutique plutôt que de continuer parce qu’ils savaient quel genre d’effet d’entraînement ça pouvait avoir. » — Une citation de Michel Grant, professeur associé en relation du travail à l’UQAM

Les Teamsters envisagent de lancer des campagnes similaires dans d’autres entrepôts d’Amazon au Canada, mais celui de la région d’Edmonton est le seul où un processus formel est présentement en cours.

La partie est cependant loin d’être gagnée à New York, où Amazon conteste le résultat du vote en accusant les partisans de la création d’un syndicat d’intimidation, ce que réfute l’avocat qui les représente.

Amazon compte 14 entrepôts au Canada. Photo : Radio-Canada / François Joly

À Nisku, la première tentative de syndicalisation avait pris fin après le retrait de la demande de certification par les Teamsters.

Le taux de renouvellement des employés est très élevé à Amazon.

Selon Bernie Harggarty, plus de deux semaines s’étaient écoulées entre le dépôt de la demande devant la Commission des relations de travail de l’Alberta, celle-ci n’avait toujours pas donné le feu vert à la tenue d’un vote de syndicalisation. Les Teamsters craignaient de ne plus avoir les votes suffisants.

Je crois qu’on est en avance par rapport à notre précédente tentative et la réception est positive , indique-t-il.

Par courriel, le porte-parole d’Amazon Paul Flaningan, a répondu : Nos employés ont toujours eu le choix de se joindre ou non à un syndicat, et dans ce cas particulier, la Commission des relations de travail de l’Alberta a déterminé qu’il n’y avait pas eu suffisamment d’intérêt pour tenir un vote.

Conditions de travail difficiles

Amazon a souvent été accusée de favoriser la productivité aux dépens de la sécurité de ses employés.

[Ces processus de production et ces technologies] sont tellement standardisés et ne sont pas conçus en ayant les humains en tête , affirme le professeur adjoint en santé et sécurité du travail Sean Tucker, de l’Université de Regina.

Les employés d’Amazon sont souvent encouragés à traiter des dizaines, voire des centaines de colis par heure.

Nos corps ne sont pas faits pour ce genre de travail répétitif , ajoute Sean Tucker, qui souligne que des critiques similaires ont été dirigées contre des entreprises comme Tesla ou le transformateur de viande Cargill.

[La culture d’entreprise d’Amazon] ne peut pas être compatible avec le mouvement syndical parce que le mouvement syndical va essayer de faire en sorte que l’entreprise investisse dans ses travailleurs et ses travailleuses au lieu de dire : "ce sont des produits jetables" , estime de son côté l’ancien président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) Louis Roy.

Selon Louis Roy, ancien président de la Confédération des syndicats nationaux, la rareté de la main-d'oeuvre rend le modèle d'Amazon moins viable. Photo : Radio-Canada

Il croit cependant que cette mentalité est de moins en moins viable en raison du manque de main-d'œuvre.

Le représentant des Teamsters, Bernie Harggarty, admet cependant qu’Amazon est un adversaire colossal.

« C’est toute une bête. La taille et les ressources de cette organisation sont impressionnantes. » — Une citation de Bernie Harggarty, secrétaire-trésorier de la section locale 362 des Teamsters

Contrairement à l’entrepôt de Staten Island, la campagne de syndicalisation à Nisku provient de l’extérieur, ce qui rend la tâche plus difficile, ajoute Bernie Harggarty.

Les Teamsters doivent faire signer des cartes de membres à 40 % des employés de l’entrepôt avant de pouvoir déposer une demande de certification à la Commission des relations de travail. Ces cartes sont valides durant 90 jours après leur signature.