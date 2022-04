Le temps chaud pourrait provoquer des avalanches dans l’ouest du pays

Avalanche Canada prévient que le printemps pourrait créer des conditions idéales pour des avalanches dans le sud de la Colombie-Britannique et en Alberta.

Dans un avertissement lancé mercredi, Avalanche Canada prévient que le temps chaud de cette semaine pourrait produire de grosses avalanches dans le sud de la Colombie-Britannique et de l'Alberta .

Compte tenu de la période de l'année et de la stratification complexe du manteau neigeux, nous sommes préoccupés par la possibilité que le réchauffement produise de grosses avalanches spontanées et qui sont plus que capables d'enterrer une personne.

L’organisme recommande à ceux qui vont en montagne de choisir des terrains moins risqués.

Les conditions deviendront plus prévisibles dans quelques semaines, une fois que le manteau neigeux aura terminé sa transition vers le printemps , ajoute l’organisme.

Jasper ferme la promenade des Glaciers

Le parc national de Jasper a aussi annoncé la fermeture de la promenade des glaciers, entre Jasper et Saskatchewan Crossing, ainsi que de la route du Lac-Maligne à cause des conditions propices aux avalanches.

La pluie et les conditions d’enneigement dangereuses ont augmenté les risques d’avalanches sur la promenade des Glaciers (93N), par conséquent, la promenade (entre le chaînon Parker et Saskatchewan Crossing) et la route du Lac-Maligne (depuis le point de départ du sentier Watchtower) sont fermées à la circulation. La réouverture de ces deux routes est prévue pour le samedi 9 avril 2022, en après-midi, indique l’organisme par communiqué.

Les voyageurs peuvent consulter le 5-1-1 pour vérifier le statut de ces routes.