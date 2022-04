Yann Martel fera paraître un nouveau livre au printemps 2024

L’auteur primé de L’Histoire de Pi, Yann Martel, va faire paraître un nouveau roman intitulé Son of Nobody, une version moderne de la guerre de Troie.

La publication du livre est prévue pour le printemps 2024.

Contrairement à la version d’Homère, la version de l’auteur canadien, qui habite Saskatoon, raconte l’histoire d’un héros méconnu. Psoas de Midea, un fils de routier, quitte sa famille pour aider Ménélas à retrouver sa femme.

Son of Nobody est une histoire de mystère, une histoire de détective, un conte sur l'amour et les erreurs que nous faisons , a déclaré l'éditrice et vice-présidente de Penguin Random House Canada, Louise Dennys, dans un communiqué.

La perspective magnifique et humaine de Yann sur l'épopée de la guerre de Troie entrelace deux histoires, l'une se déroulant dans le passé antique et l'autre dans le présent , poursuit l'éditrice.

Un jeune universitaire d'Oxford, originaire de la Saskatchewan, étudiant d'anciens papyrus, découvre un récit alternatif à celui que nous connaissons , explique Louise Dennys.

Knopf Canada publiera Son of Nobody au Canada aux côtés de l'éditeur britannique Canongate.

Knopf Canada a été mon premier éditeur et a été mon seul éditeur canadien. Je suis vraiment heureux que notre voyage se poursuive avec la publication de Son of Nobody , a déclaré M. Martel par voie de communiqué.

Parmi les livres de Yann Martel figurent Les hautes montagnes du Portugal, Béatrice et Virgile et L’Histoire de Pi.

L’adaptation cinématographique de L’Histoire de Pi a été récompensée à quatre reprises aux Oscars en 2013.

En 2021, Yann Martel a reçu le titre de Compagnon de l'Ordre du Canada.