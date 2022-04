Le taux de chômage atteint un nouveau creux en plus de 20 ans dans la région

Le taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean a atteint un nouveau creux en plus de 20 ans, en s’établissant à 4,7 % en mars.

Il a connu une légère baisse d’un dixième de point, par rapport à février, où il avait déjà atteint un creux historique en 20 ans, alors que la pénurie de main-d’oeuvre frappe tous les secteurs.

Il s’agit du plus faible taux de chômage depuis janvier 2002, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) disponibles en ligne. Il n’a pas été possible de savoir vendredi du côté de l’ISQ si un taux plus bas avait été enregistré dans les années précédentes.

Le taux de chômage enregistré dans la région est à l’image du creux historique atteint au Québec et au Canada, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

À 4,7 %, le taux de chômage du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’établit au même niveau que celui de l’ensemble du Québec, selon le traitement des données de Statistique Canada réalisées par l’Institut de la statistique du Québec ISQ , qui vise à limiter les fluctuations liées à la taille des échantillons en région.

Il s’agit pour la région d’une baisse 1,8 % depuis le mois d’octobre dernier, où le taux de chômage avait atteint 6,5 %, son plus haut niveau en 2021.

Légère baisse de l’emploi

L’emploi a pour sa part connu une légère baisse dans la région, avec la perte de 500 emplois en mars, par rapport à février.

La majorité des emplois perdus sont des emplois à temps plein, tandis que les pertes sont minimes du côté des emplois à temps partiel.

La région comptait 121 600 emplois en mars. Le niveau de l’emploi demeure sous celui de février 2020, avant le début de la pandémie, alors qu’il s’est rétabli à un peu plus de 94 %.

Seules deux autres régions se retrouvent sous le Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce chapitre, soit la Mauricie et l’ensemble formé par la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.