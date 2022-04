Des entreprises du Nord ontarien pourront profiter de tarifs réduits d’électricité

Le programme, qui sera dorénavant appelé Avantage énergétique pour le Nord (PAEN), recevra désormais des investissements de plus de 176 millions $ par an du gouvernement de l’Ontario. Il recevait, jusqu’ici, une enveloppe de 120 millions $ par an.

Le premier ministre Doug Ford en a fait l’annonce à l’aciérie Algoma Steel. Il estime que le nouveau programme permettra à plus d'entreprises d’investir dans la transformation de leurs activités.

Sous les gouvernements précédents, le coût de l’énergie a fait fuir de bons emplois et des investissements du Nord de l’Ontario , a-t-il déclaré.

Le programme fonctionne par le biais de remises qui sont accordées à des entreprises. Dans la nouvelle mouture du Avantage énergétique pour le Nord PAEN , les entreprises participantes recevront une remise de 20 $ par mégawattheure.

Le plafond systématique de 20 millions de $ par entreprise est éliminé. Des plafonds individuels seront établis en fonction des niveaux de consommation annuelle d’électricité entre 2017 et 2020.

Le gouvernement met aussi en place une nouvelle catégorie d’investisseurs qui permettra aux entreprises participantes de bénéficier, pendant une durée limitée, de certains avantages additionnels liés aux coûts de l’énergie. Algoma Steel est la première entreprise à en profiter.

L’entreprise a reçu l’an dernier 420 millions $ du gouvernement fédéral pour réduire son utilisation de charbon, grâce à un four électrique à arc.

L'élargissement du programme Avantage énergétique pour le Nord et les améliorations qui y ont été apportées procurent à Algoma Steel et à d’autres sociétés la clarté et la certitude dont elles ont besoin pour entreprendre des changements profonds , a affirmé Michael McQuade, président et directeur général d’Algoma Steel.

Plusieurs autres entreprises, œuvrant dans le secteur forestier ou minier, ont salué ce nouveau programme.