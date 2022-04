Nouveau chapitre dans l’impasse au conseil municipal de Nipissing Ouest

Quatre élus de Nipissing Ouest ont décidé de ne plus se présenter aux séances du conseil municipal tant qu’on leur refusera l'accès aux conseils d’un avocat.

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans un communiqué de presse envoyé vendredi, les conseillers Chris Fisher, Roland Larabie, Léo Malette et Dan Roveda ont indiqué qu’ils n’allaient plus participer aux réunions normales et spéciales du conseil municipal, rendant impossible la tenue des séances en raison du quorum.

Cette déclaration survient après que ceux-ci ont claqué la porte de la dernière rencontre du conseil.

Le nœud du problème, selon le communiqué, repose dans le fait que le conseil municipal bloque les tentatives des conseillers d’obtenir un avis légal de la part de l’avocat de la Municipalité.

Le 25 février, nous avons reçu une lettre de menace de poursuite de la part de la mairesse et de ses collègues de la part d’un avocat , déplore Dan Roveda, conseiller du quartier numéro trois.

On demande l'accès aux conseils de notre avocat municipal, parce que les accusations dans la lettre, ce sont des choses qui sont arrivées dans nos fonctions de conseillers municipaux , explique-t-il.

Intimidation

Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Nipissing Ouest, les quatre conseillers ont tenté de discuter pour obtenir un accès à des avis légaux de la part de l’avocat de la Ville, mais les quatre autres conseillers ont bloqué la motion, ce qui a mené à la fin par perte de quorum du conseil municipal.

M. Roveda affirme qu’il s’agit d’intimidation de la part du groupe de conseillers autour de la maire Joanne Savage.

Il déclare que les quatre conseillers qui sont visés par la lettre demandent d’avoir une séance à huis clos pour en discuter, mais la mairesse et ses collègues bloquent la demande .

Selon M. Roveda, en empêchant les conseillers d’avoir accès aux conseils d’un avocat, la maire et ses collègues sont en situation de conflit d’intérêts.

Ce sont eux qui ont envoyé la lettre et qui nous bloquent l’accès aux conseils légaux de la municipalité , dénonce M. Roveda.

Les quatre conseillers devraient tout de même participer aux réunions pour adopter le budget de la municipalité.

La maire se défend

Selon la maire Joanne Savage, les conseillers municipaux qui vont boycotter les séances du conseil interprètent mal la lettre qui leur a été envoyée.

Ce n’est pas une poursuite judiciaire, c’est une lettre légale qui dit que les formes d’intimidation ne sont plus acceptables et tolérables et que s’il y a continuité, des options pourraient être explorées , explique-t-elle.

Elle indique que la lettre a été rédigée à un coût personnel, sans que les contribuables aient à payer .

Elle affirme qu’elle n’est pas confortable à l’idée que ce soit les contribuables qui paient pour l’avis légal des quatre conseillers .

Elle explique qu’une résolution pour que les quatre conseillers puissent recevoir les avis légaux aux frais de la Ville a été introduite pour la première fois le 22 mars, avant d’être battue, ce qui a causé la fin prématurée de la réunion.

Elle déclare qu’elle n’acceptera plus aucun comportement intimidant au sein du conseil municipal.

Du côté du ministère des Affaires municipales, on indique continuer à surveiller la situation.

Plus tôt cette année, le ministère a envoyé des représentants à Nipissing Ouest pour rappeler aux conseillers municipaux leurs obligations.