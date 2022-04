Le groupe Katz veut transformer un terrain du centre-ville d’Edmonton en village urbain

Le projet de revitalisation de ce terrain du centre-ville prévoit des espaces commerciaux, un parc de loisirs et jusqu’à 25 000 logements. Le site identifié à cette fin se trouve au nord de la Place Rogers et s’étend sur une superficie de plus de 5 hectares, de la 106e Avenue à la 105e Avenue et de la 101e Rue à la 104e Rue.

Le vice-président de la ligue communautaire de Central McDougall et résident de longue date du quartier, Warren Champion, a hâte de voir le projet se réaliser. Il a travaillé durant de longues années avec des architectes et a contribué au plan de réaménagement du secteur de Queen Mary Park et de Central McDougal.

Warren Champion se dit très intéressé par l'interface avec la rue et le type d'architecture que propose le promoteur, une architecture qui est, d'après lui, beaucoup plus proche de [celle] de Vancouver .

Selon lui, le plan présenté par le groupe Katz comprend des immeubles de grande hauteur associés à des immeubles de hauteur moyenne.

Le zonage du terrain sur lequel sera érigé ce projet immobilier doit être revu avant que l'entreprise puisse y construire, parce que seuls des édifices de huit étages y sont actuellement permis près de la 106e Avenue, et jusqu'à 25 étages, près de la Place Rogers, sur la 105e Avenue.

S’exprimant sur le projet Village at Ice District, Anne Stevenson, ancienne planificatrice à la Ville d’Edmonton, juge qu’il apportera beaucoup d'activité et de vie au centre-ville, d’autant plus que le terrain visé est en grande partie vide, à ce stade , selon elle.

En outre, le village urbain serait adjacent à la station MacEwan du train léger, ce qui répondra à la volonté d’Edmonton de développer des quartiers à proximité des transports en commun.

Le projet a déjà reçu l'aval du comité d'urbanisme de la Ville.

Toutefois, malgré son enthousiasme que suscite le projet, Warren Champion déplore l'espace réservé aux commerces par le promoteur.

Ne vous orientez pas trop vers les affaires, orientez-vous vers les personnes qui y vivent réellement , suggère-t-il. Il estime en outre qu’un tel projet doit mettre l’accent sur des espaces culturels et éducatifs, plutôt que sur les commerces.

Le planificateur Andrew McLellan, de la Ville d’Edmonton, indique que le projet pourrait faire l'objet d'une audience publique cet été ou à l’automne. D'ici là, les Edmontoniens sont invités à donner leur avis en ligne jusqu'au 24 avril.

Avec les informations de Natasha Riebe