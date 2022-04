L’époque où Donato Broccolini donnait une simple poignée de main en guise de contrat pour construire des maisons est bel et bien révolue. L’entreprise de construction qu’il a fondée en 1949 et qui porte son nom doit aujourd’hui manœuvrer avec une gestion serrée de ses exploitations en raison des coûts des matériaux, du manque de main-d'œuvre et des taux d’intérêt.

On fait aussi de l’information en format collation.

L’entrepreneur est décédé il y a un peu plus d’une semaine à l’âge de 97 ans. Son fils Joseph, vice-président à la direction, évoque la vision de son père d’avoir une entreprise familiale avec ses quatre garçons .

Dans les dernières décennies, ses frères et lui-même ont assuré une forte expansion et une diversification de l’organisation à Montréal, à Ottawa et à Toronto.

Arrivé d'Italie à l'âge de six ans, Donato Broccolini a construit et vendu une première maison en 1949, puis les demeures et immeubles d'appartements se sont multipliés. Photo : Broccolini

Des bureaux, de nombreuses installations industrielles et commerciales d'Amazon et de Canadian Tire, le stade Saputo, les studios Mel's et la nouvelle Maison de Radio-Canada ont notamment été bâtis par Broccolini. Dans les deux dernières années, le développeur et constructeur a réalisé 150 nouvelles embauches; l’effectif totalise maintenant 500 personnes.

Les dernières années ont également représenté un retour aux sources avec la construction d'immeubles résidentiels, mais d'envergure cette fois.

Mon grand-père a commencé avec le secteur résidentiel , se souvient le chef de l’exploitation Anthony Broccolini, membre de la troisième génération au sein de l’entreprise. C’était toute sa carrière.

L'Avenue au centre-ville de Montréal, achevée en 2017, fait maintenant partie du tissu urbain avec son architecture complexe. On a la très grande responsabilité d’ajouter de la valeur, pas seulement au skyline, mais aussi à la fabrique urbaine , soutient-il. On investit beaucoup de temps dans le design.

La nouvelle Tour de la Banque Nationale et l’immeuble résidentiel de luxe Victoria sur le parc, voisins et tous deux érigés par Broccolini, feront d’ailleurs bientôt partie de la ligne d'horizon de la métropole montréalaise.

La Tour de la Banque Nationale et l'immeuble résidentiel Victoria sur le parc s'ajouteront à la ligne d'horizon de Montréal une fois qu'ils seront terminés en 2023. Photo : Broccolini

Des ventes de condos reportées

Les Broccolini ne peuvent cependant s’empêcher d’admettre que la situation est parfois difficile en raison de l’inflation et de la pénurie de travailleurs. En effet, selon Statistique Canada, les coûts de construction de bâtiments résidentiels ont bondi de 18,1 % au pays en 2021. Dans le secteur non résidentiel, la hausse est demeurée plus modérée, se situant à 6,9 %.

Les projets qui nécessitent jusqu'à quatre ou cinq ans de construction ne se réalisent donc pas sans défi. Les logements abordables qu’envisage de construire Broccolini en bordure du Réseau express métropolitain dans l'ouest de l'île devront attendre.

Dorénavant, Broccolini prévoit même mettre en vente de 30 à 40 % des condos peu de temps avant la fin des travaux afin de mieux absorber les coûts et la valeur au marché, voire d’éviter de perdre de l’argent. Cette stratégie visait de 10 à 15 % des unités auparavant. Les acheteurs potentiels doivent ajouter leur nom à une liste d’attente.

C'est du jamais vu, souligne Joseph Broccolini. Ça fait un peu exploser nos paramètres, mais on se protège aussi avec l'achat des matériaux à l'avance, par exemple.

Le risque doit être savamment calculé pour Broccolini, qui détient aujourd'hui des espaces d'une vingtaine de millions de pieds carrés d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.