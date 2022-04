Le projet de l’Espace bleu dans la villa Frederick-James se précise

De passage à Percé vendredi, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a précisé l’offre du futur Espace bleu qui sera aménagé dans la villa Frédérick-James de Percé. Le projet de 20,8 millions de dollars présentera aux visiteurs une expérience immersive, sans desservir l’offre muséale et culturelle déjà existante dans la région.

On fait aussi de l’information en format collation.

L'endroit ne sera pas un musée traditionnel possédant des collections, a précisé la ministre, Nathalie Roy. Il s’agira plutôt d’un endroit immersif où l'histoire, le patrimoine et les bâtisseurs gaspésiens seront mis à l'honneur.

Les élus locaux étaient réunis à l'occasion de l'annonce de la ministre de la Culture, Nathalie Roy (au centre) au sujet de la concrétisation du projet de l'Espace bleu à Percé. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On veut faire vivre aux visiteurs une expérience immersive et moderne pour leur faire découvrir les hommes et les femmes de la région de la Gaspésie qui ont marqué l’histoire par leurs accomplissements , a précisé Mme Roy.

En plus d’une salle d’expérience immersive, l’Espace bleu accueillera également des salles de médiation culturelle, une aire de restauration qui proposera des produits locaux et un endroit de promotion pour les autres activités culturelles de la région.

« Les Espaces bleus seront des offres complémentaires qui vont travailler avec le milieu culturel sur place. » — Une citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec

La ministre a répété que l’Espace bleu agissait en complémentarité avec les lieux culturels qui existaient déjà. On veut que ce soit une vitrine, on veut que ce soit un endroit qui stimule la découverte pour toute la région , a-t-elle martelé.

La ministre a fait écho aux craintes exprimées par certains intervenants régionaux. Plusieurs redoutaient que l'Espace bleu ne réplique une offre culturelle déjà existante.

C'est pourquoi un comité consultatif régional a été mis sur pied. Il collabore avec le Musée de la civilisation, pour préciser le contenu de l'exposition du futur Espace bleu et éviter d'entrer en concurrence avec les institutions déjà en place.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, est convaincue que l'Espace bleu ne viendra pas concurrencer l'offre muséale de la Gaspésie.

« C’est une visibilité régionale qu’on est fier d’accueillir à Percé. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

Cathy Poirier, mairesse de Percé, est convaincue que l'Espace bleu ne viendra pas concurrencer l'offre muséale et culturelle gaspésienne. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au contraire, elle estime que l'endroit viendra plutôt inciter les visiteurs à visiter d'autres établissements culturels.

Il n’y a personne qui débarque à Percé en parachute! On a cette géographie-là qui force à faire le tour de la Gaspésie. C'est une belle visibilité pour la région et pour amener les gens à aller, par exemple, au musée de la Gaspésie, au musée acadien... , soutient la mairesse.

Ces arguments ne semblent pas avoir convaincu le directeur du musée d'arts Le Chafaud de Percé, Jean-Louis Lebreux.

Jean-Louis Lebreux, directeur du musée Le Chafaud à Percé, estime que la création de l'Espace bleu va se faire au détriment de l'offre muséale existante. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce dernier pressent déjà que l'Espace bleu sera néfaste pour son établissement. C’est sonner le glas du musée actuel. Les gens n’iront pas là, ils seront obligatoirement tenus de faire un choix , considère-t-il.

Il aurait préféré que Québec investisse dans les musées non reconnus par Québec.

Un agrandissement sous-terrain

Pour accueillir l’expérience moderne et immersive, la villa Frederick-James profitera d’un agrandissement sous-terrain avec un accès universel au rez-de-jardin.

Il y aura au sous-sol la salle d’expérience immersive. Dans les étages existants seront aménagés les salles de médiation culturelle, le café et les bureaux de l’administration.

La maquette numérique de la Villa Frederick-James montre le résultat des travaux de restauration patrimoniale, comprenant un agrandissement sous-terrain. Photo : Gracieuseté du ministère de la Culture et des Communications

L'aménagement de la villa Frederick-James en l'Espace bleu de la Gaspésie coûtera 20,8 millions de dollars. Cette somme inclut le déménagement et la restauration du bâtiment patrimonial.

D’ici la fin avril, la bâtisse sera déplacée de 19 mètres à partir de son emplacement actuel.

La villa Frederick-James, victime de l'érosion côtière, doit être déplacée de quelques mètres. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce déplacement assurera sa sauvegarde à long terme puisque la bâtisse se trouve actuellement dans une zone menacée par l'érosion. On l’installe dans une zone où le risque de la perdre est d’ici 500 ans, alors qu’il était entre 0 et 50 ans actuellement , calcule Nathalie Roy.

Elle sera posée sur la nouvelle fondation du mont Joli au mois de juin.

Pour les touristes et les locaux, ce déménagement ne dénaturera pas le décor de carte-postale, qu'offrait la villa surplombant le Cap-canon. L'angle et l'élévation de la villa ont été respectés de façon à conserver le paysage avec le bâtiment iconique.

Malgré son déplacement, la villa sera toujours visible des visiteurs depuis la promenade. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il ne fallait pas changer la vision sur le cap, maintient la ministre de la Culture, il ne fallait pas dénaturer cet endroit absolument magnifique, alors tout a été fait pour conserver son intégrité .

Pour l’instant, la date d'ouverture de l'Espace bleu n’a pas été fixée.

Avec les informations d’Isabelle Larose