Les deux accusés du meurtre du chef Christophe Herblin reconnus coupables

Les jurés ont délibéré pendant deux jours après un procès de cinq semaines.

Une audience pour la détermination de la peine aura lieu à une date ultérieure.

Christophe Herblin préparait l’ouverture du café-bistro Croque Saveur quand il y a été poignardé neuf fois dans un stationnement le 14 mars 2020. Selon la Couronne, les accusés ont pénétré par effraction dans son restaurant en travaux pour aller cambrioler le commerce de cannabis adjacent.

Vendredi, le juge Blair Nixon avait donné ses instructions au jury.

Les deux accusés avaient plaidé non coupables. Leurs avocats demandaient qu’Anthony Dodgson, qui a poignardé la victime, ne soit reconnu coupable que d'homicide involontaire et que le jury acquitte Tommie Holloway.

Il n'y a aucune preuve vidéo montrant que M. Holloway a été impliqué de quelque manière que ce soit dans la confrontation avec M. Herblin. Aucune preuve , avait déclaré l'avocat de la défense Kim Ross pendant le procès.

Anthony Dodgson était accusé d'avoir poignardé la victime, mais il a témoigné lors de sa défense qu'il ne se souvenait pas de s’être bagarré parce qu'il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool.

Pour sa part, Tommie Holloway a témoigné que les deux hommes n’avaient pas prémédité l'attaque et qu’il était parti avant qu'elle n'ait eu lieu.

Les faits

Le soir des événements, les deux accusés et une femme consommaient de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l'alcool. Ils avaient planifié d’aller cambrioler le magasin de cannabis Spiritleaf et de voler un coffre-fort, de la drogue et de l'argent. Ils ont tenté d’y accéder par le bistro adjacent.

Une alarme a averti M. Herblin d’une effraction et le chef s’est rendu sur place vers 3 h du matin. Des policiers de Calgary sont alors intervenus, mais Christophe Herblin est resté après leur départ pour nettoyer son établissement.

Les accusés sont revenus vers 6 h du matin, alors que le cuisinier était toujours dans le restaurant. En sortant, il a constaté que les accusés avaient brisé les vitres de sa voiture. Il a été poignardé dans le parc de stationnement.