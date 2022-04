Les écoles francophones de la Colombie-Britannique en voie de devenir plus inclusives

Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique veut rendre ses communautés scolaires plus inclusives pour les enfants qui font une transition de genre. Il veut appuyer le personnel scolaire en leur donnant des directives et un guide à suivre au sujet, entre autres du langage inclusif.

On fait aussi de l’information en format collation.

Aucune étude officielle ne démontre qu’il existe plus d’élèves ouvertement non binaires au Conseil scolaire francophone, mais certains enseignants n'ont jamais eu autant d'élèves qui ne s'identifient ni au genre féminin ni au genre masculin.

Le drapeau non binaire est de plus en plus souvent représenté dans les médias sociaux. Photo : La Presse canadienne / Graphisme : Camile Gauthier

Certainement, il y a une augmentation de sensibilisation , constate la conseillère pédagogique en équité au CSF, Pamela Hathaway-Miller. Elle se réjouit quand elle voit des élèves qui s'affichent ouvertement non binaires, parce que cela démontre un espace inclusif.

« Quand on a une école qui est totalement cisgenre ou hétérosexuelle, on peut se demander : "Est-ce que cette communauté est vraiment accueillante et inclusive pour tout le monde?" » — Une citation de Pamela Hathawy-Miller, conseillère pédagogique en équité au CSF

Terminologie LGBTQ+ Non binaire : se dit d'une personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle de genre binaire homme ou femme.

Personne transgenre : personne dont le genre ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance.

Personne cisgenre : personne dont l'identité de genre correspond à son sexe assigné à la naissance. Source : Lexique sur la diversité sexuelle et de genre du Gouvernement du Canada

Plus l’enfant est exposé, plus il apprend sur lui-même

Le psychologue Wallace Wong, qui travaille depuis 1996 auprès de la population transgenre et autour des questions d’identités sexuelles et de genres notamment chez les enfants, constate une augmentation de personnes qui s’affichent ouvertement.

Le psychologue Wallace Wong se réjouit de voir que de plus en plus d'enfants se sentent assez en sécurité pour afficher ouvertement leur transition de genre. Photo : Photo fournie par Wallace Wong

Selon lui, plus les personnes sont exposées à la diversité du genre, plus elles apprennent sur elles-mêmes.

On en apprend davantage à notre sujet en consultant l’Internet, avec des discussions et en étant exposés à d’autres personnes , explique-t-il. Quand la culture est ouverte, les gens se donnent la permission d’explorer et comprennent qu’ils ne sont pas les seuls à se sentir comme ils se sentent.

On a plus à faire , dit le CSF

Le CSF a une politique d’inclusion de la communauté LGBTQ+, appelée politique SOGI, depuis 2016. Il offre déjà du soutien aux élèves qui font une transition et à leur famille, ainsi qu’aux écoles, mais veut en faire plus.

Pamela Hathaway-Miller explique des élèves se sont d'ailleurs tournés vers le CSF pour demander que le conseil face encore plus pour sensibiliser les enseignants et le personnel scolaire.

« On entend beaucoup, de la part des jeunes, qu’il faut que les adultes soient plus sensibilisés pour utiliser un langage pour inclusif. » — Une citation de Pamela Hathawy-Miller, conseillère pédagogique en équité au CSF

Le conseil scolaire est donc en train de mettre à jour sa politique SOGI, sur l'inclusion des élèves à orientation sexuelle et identité du genre diverses.

Il est également en train d'écrire des directives administratives destinées aux écoles concernant les enfants en transition. Cette révision sera soumise au conseil d’administration du CSF en mai.

Ensuite, un guide sera rédigé pour aider le personnel scolaire. On pense ça peut rendre la politique plus utilisable, plus accessible , croit la conseillère pédagogique.

Le CSF invite la communauté LGBTQ+ à donner son point de vue sur cette révision de politique.