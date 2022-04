Mot en n au Collège Louis-Riel : la DSFM dévoile les recommandations de deux experts

On fait aussi de l’information en format collation.

Le mot en n a été utilisé en classe par une enseignante, ce qui a mené à une altercation avec un élève. Les images avaient circulé sur les réseaux sociaux. Cela avait indigné les parents.

L'expert-conseil du Centre nord-américain d’évaluation de la menace et l’intervention en cas de traumatisme (NACTATR), Pat Rivard, avait passé une semaine au Collège Louis-Riel en novembre.

Le conseiller du groupe Amicale de la Francophonie multiculturelle du Manitoba, Mamadou Ka, avait également été embauché afin d’animer des groupes de discussion avec les élèves.

Les quatre recommandations du Centre nord-américain d’évaluation de la menace et l’intervention en cas de traumatisme NACTATR

Dans un communiqué, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM indique que le rapport du Centre nord-américain d’évaluation de la menace et l’intervention en cas de traumatisme NACTATR présente quatre recommandations.

L’organisme demande de reconnaître que le système scolaire n’est pas à l’abri de la dynamique du racisme et d’ établir une culture scolaire inclusive en impliquant autant les parents que le personnel scolaire.

De plus, le rapport recommande de mettre en place des mesures qui visent l’apprentissage professionnel axé sur la lutte contre le racisme , entre autres par le biais de la formation du personnel scolaire, et l'élaboration de directives administratives sur l’inclusion .

Les recommandations de Mamadou Ka

Mamadou Ka recommande à la Division scolaire franco-manitobaine DSFM de tenir des conversations critiques avec les étudiants , de développer des règles claires sur l’utilisation du mot en n dans les écoles et de continuer de sensibiliser la communauté scolaire sur les enjeux du racisme mais aussi sur l'islamophobie et l'homophobie.

À moyen terme, il voudrait aussi voir la création d'une Journée contre le racisme.

Dans son communiqué de presse, la Division scolaire franco-manitobaine DSFM affirme accepter l’ensemble des recommandations des deux rapports et s’engage à consacrer les ressources nécessaires pour voir à leur réalisation .

Actions contre le racisme

Le 21 mars, lors de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, la Division scolaire franco-manitobaine présentait des initiatives pour contrer le racisme, en 12 points, découlant des deux rapports externes.

Parmi les mesures, la division scolaire s'engage à développer une directive administrative antiraciste, à réviser ses politiques administratives ainsi qu'à restructurer un poste de coordinateur pour gérer les dossiers portant sur l’équité, l’inclusion, l’antiracisme, l’accessibilité et la diversité.

De plus, des formations pour le personnel et les parents sont aussi évoquées dans ce plan contre le racisme, en plus de groupes de discussion avec les élèves.

Les initiatives contre le racisme de la DSFM sont publiées ici  (Nouvelle fenêtre) .