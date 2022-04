Arrestation de deux individus en lien avec de la pornographie juvénile

On fait aussi de l’information en format collation.

Les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet ont appréhendé Marie Talbot, 40 ans, de Guyenne, et Stéphane Cormier, 52 ans, de Val-d’Or.

Les perquisitions en simultané de leurs domiciles ont permis de saisir du matériel informatique pour analyse.

Marie Talbot et Stéphane Cormier font face à des accusations d’accession, possession, distribution et production de pornographie juvénile. Les faits qui leurs sont reprochés seraient survenus entre mai 2020 et août 2021.

Toute information en lien avec l’un ou l’autre de ces individus peut être transmise en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. Il est aussi possible de signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet au : cyberaide.ca  (Nouvelle fenêtre) .