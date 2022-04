COVID-19 : les données sur la vigie des eaux usées seront rendues publiques

Pour démarrer son mandat, l’Institut national de santé publique du Québec s’est tourné vers l’expertise des scientifiques du CentrEau . Ces derniers ont mis en oeuvre des projets pilotes de détection de la COVID-19 dans les eaux usées à Montréal et Québec, entre autres. Ces initiatives avaient été arrêtées en décembre 2021 à la fin du financement.

Finalement, le gouvernement du Québec a décidé qu’il allait, à l’instar de l’Ontario, utiliser les données des eaux usées pour voir venir des hausses de cas potentiels de COVID-19.

La vigie donne des signaux intéressants et complémentaires à nos autres indicateurs , souligne la Dre Caroline Huot, médecin-conseil à l’INSPQ.

Elle confirme que les analyses qui seront tirées de ce programme - implanté d’abord dans à Montréal, Laval, Gatineau et Québec - seront accessibles sur le site web de l’Institut, sans préciser de date.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une figure se retrouvant dans le document Conditions de faisabilité et utilité de la surveillance de la COVID-19 de l'INSPQ. Photo : INSPQ

Un scientifique se réjouit

Le chercheur Peter Vanrolleghem attendait ce dénouement avec impatience. Nous avions arrêté le projet pilote avec la fin du financement en décembre. Il y a donc un temps d’arrêt, mais nous sommes satisfaits de reprendre le travail , confirme-t-il.

Ce professeur en génie des eaux à l’Université Laval et directeur du CentrEau estime dommage que leurs laboratoires n’aient pas été en mesure d'analyser la cinquième et la sixième vague. Mais maintenant, on est là, et on va donner l’expertise nécessaire au ministère pour la vigie de la pandémie.

L’aspect financier du transfert de connaissances entre le CentrEau et l’INSPQ n’est pas encore ficelé.

Le directeur du centre de recherche CEntrEau, Peter Vanrolleghem, dans la station d'épuration pilote de l'Université Laval. Photo : Louise Leblanc

Sur le plan pratique, la Dre Huot rappelle que les analyses d’échantillons des eaux usées sont peu dispendieuses. Il s’agit d’environ 500 $ pour un échantillon, mais on n’a pas besoin de faire plusieurs, plusieurs échantillons par jour, comme c’est le cas pour d’autres indicateurs , explique-t-elle.

D’après le professeur Vanrolleghem, le transfert de connaissance avec l’INSPQ pourrait prendre une année, environ.

À terme, les échantillons seraient analysés dans un laboratoire gouvernemental, alors que présentement, c’est l’Université McGill qui effectue l’analyse des eaux usées.

Un outil de séquençage

La traque du virus dans les selles de la population ne permet pas d’obtenir un nombre absolu de cas. On obtient un niveau, ça nous donne une idée de la circulation du virus , précise la Dre Caroline Huot.

Dans le laboratoire de McGill, les scientifiques peuvent aussi séquencer les échantillons et ainsi découvrir quel variant est le plus présent et en voir venir des nouveaux, poursuit le professeur Peter Vanrolleghem.

L’avantage de cette vigie, en comparaison avec les tests rapides, est qu’il détecte la charge virale des personnes asymptomatiques et possiblement plus rapidement que les tests antigéniques.

La Dre Caroline Huot de l'INPQ Photo : Capture d'écran

Avec ces outils en main, la santé publique peut prendre de meilleures décisions. À titre d’exemple, à Québec, lors des premières vagues de COVID-19, le projet pilote avait permis à la santé publique d’augmenter ses effectifs dans l’équipe des enquêtes épidémiologiques à l’approche d’une montée des cas.

À plus long terme, l’INSPQ pourrait aussi utiliser la vigie des eaux usées pour détecter d’autres types de virus, comme l’influenza, confirme la médecin-conseil Caroline Huot.