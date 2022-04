Les adolescents du Centre jeunesse de Rouyn-Noranda retrouvent leurs chambres

Les 11 adolescents devaient dormir sur un matelas au sol depuis juin dernier en raison d'un dégât d'eau.

La réintégration est un pas dans la bonne direction, croit l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Le syndicat qui représente les intervenants estime cependant qu’il reste des questions en suspens.

Le représentant national de l'APTS Carl Verreault espère que l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse permettra de faire toute la lumière.

Comment ça qu’il n’y a pas de décision qui a été prise pour les relocaliser à un autre endroit. Nous, on n'a pas été informés, on n’a pas fait partie du processus.

Les adolescents sont de retour dans leurs chambres au Centre jeunesse de Rouyn-Noranda. Photo : Gracieuseté/CISSS-AT

En point de presse hier, le directeur de la protection de la jeunesse a expliqué à nouveau que les travaux de rénovation avaient été plus longs que prévu, en raison notamment de la pénurie de matériaux et du manque d'entrepreneurs en construction.

Donal Vallière a réitéré que toutes les options avaient été envisagées, notamment d’installer temporairement les jeunes dans les résidences du Cégep ou dans un camp de vacances, mais aucun autre endroit n'offrait un cadre assez sécuritaire.

Pour vous donner une idée sur la difficulté d’aller vers d’autres milieux de vie, souvent on a besoin d’une salle d’isolement. Si l’enfant se désorganise, qu’il est en perte de contrôle, on a besoin de le placer dans une salle d’isolement qui est aménagée pour ne pas qu’il se blesse, pour ne pas qu’il blesse les autres. On a également besoin d’intervention d’agents, qui sont spécialisés, qui sont formés et qui doivent être très près.

Les chambres sont de nouveau accessibles, mais des rénovations sont toujours en cours dans le reste de l'unité.

Les salles communes et la cuisine ne sont toujours pas prêtes. Les travaux devraient se terminer en juin, soit un an après le dégât d’eau qui a mené au déménagement temporaire de l’unité de vie.