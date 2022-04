Google s’allie à iFixit pour vous aider à réparer votre téléphone Pixel à la maison

Il sera plus facile de réparer votre téléphone intelligent Pixel de Google à domicile. Le géant californien a annoncé un partenariat avec le spécialiste de la réparation d’électroniques iFixit, un pas de plus pour combattre l’obsolescence programmée.

Des pièces de rechange comme des batteries, des caméras et des écrans seront en vente dans plusieurs pays, dont le Canada. Les propriétaires d’appareils de Google pourront les acheter sous forme d’ensemble de réparation, avec des outils, ou encore à l’unité.

Parmi les téléphones intelligents qui pourront être réparés, on compte les Pixel 2, sortis en 2017, et les modèles plus récents de la marque.

Un mouvement dans l’industrie

Samsung a annoncé un partenariat similaire avec iFixit il y a quelques jours. À la différence de Google, celui-ci est réservé à la clientèle des États-Unis pour le moment, et ne couvre que les téléphones intelligents Galaxy S20 (lancés en 2020) et les plus récents modèles. Le géant sud-coréen a toutefois précisé qu’il comptait étendre ce service à plus d’appareils et de pays dans les années à venir.

Apple a aussi annoncé à la fin de 2021 qu’elle mettrait à la disposition de sa clientèle des ensembles de réparation en libre-service.

Les nouveaux téléphones intelligents Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont propulsés par une puce maison appelée Tensor. Photo : Google

Les propriétaires d’appareils Google devraient pouvoir mettre la main sur ces pièces plus tard cette année , selon le géant californien.

Google s’engage à améliorer la durée de vie de ses appareils. L’entreprise a notamment promis d’étendre à cinq ans les mises à jour de sécurité, et à trois ans les mises à jour Android sur ses téléphones intelligents, et ce, à partir du modèle Pixel 6.