Une vingtaine de classes nature mise sur pied dans les écoles du CECCE

Vendredi, les jeunes élèves ont exploré le parc Wesley Clover, situé à Nepean. Sauter sur les rochers, jouer près du plan d'eau, chercher des verres de terre, se salir les mains et revenir tremper ne sont que quelques-unes des activités qui occupent le groupe.

On est en mode apprentissage, mais en nature , a indiqué Chantal Eversfield, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Joseph d’Orléans.

Il s'agit d'une expérience unique et stimulante où la croissance de chaque enfant se fait à travers l’exploration, le jeu libre et les découvertes guidées par les intérêts et les motivations intrinsèques , explique le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est CECCE .

Ici, les élèves ont l’option d'explorer de leur propre gré , a ajouté l'enseignante. Ceux-ci peuvent également utiliser les apprentissages réalisés en matinée lors de leur exploration.

« Quand l’enfant se sent bien, l’enfant est plus propice à apprendre. » — Une citation de Chantal Eversfield, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Joseph d’Orléans

Ces sorties en nature, qui doivent avoir lieu au moins une fois par semaine, génèrent beaucoup de curiosité de la part des élèves de la maternelle et du jardin d'enfants. L’enseignante s'inspire des questions des petits pour ancrer les apprentissages dans quelque chose de plus concret.

Le plan d'eau et les rochers font partie des attractions les plus populaires du parc Wesley Clover. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Été comme hiver, ils sont invités à se rendre à l'extérieur pour une foule d'activités en groupe ou individuelles.

Les élèves ne semblent pas dérangés par les intempéries. La majorité d’entre eux ont d’ailleurs demandé à leur enseignante de sortir jeudi, malgré les 30 millimètres de pluie qui étaient attendus.

On était dehors presque toute la journée , a souligné Mme Eversfield. Oui, ils étaient mouillés, mais l’aventure qu’ils ont eue en valait la peine.

Une vingtaine de classes du genre

Environ 25 professeurs du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est CECCE recevront une accréditation nationale de l'Alliance canadienne pour l'enfance et la nature une fois qu'ils auront complété leur formation en juin.

Pierre Ouellet, le directeur adjoint des services pédagogiques au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est CECCE a indiqué que ce programme avait plusieurs objectifs. C’est une approche holistique d'abord , a-t-il rappelé.

Les enfants qui participent au programme se retrouvent dans un contexte ludique et unique où le développement moteur et physique, la curiosité et la résolution de problème sont encouragés.

Environ 25 professeurs du CECCE recevront leur accréditation nationale de l’Alliance canadienne pour l’enfance et la nature à la fin de leur formation en juin. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Tout ce volet au niveau de l'interaction sociale est vraiment important et se fait de façon naturelle on dirait, aussitôt qu’on sort à l’extérieur , a ajouté ce dernier. Ça développe définitivement l’entraide.

Au-delà des apprentissages plus scolaires, on profite du contexte pour faire d'autres enseignements moins traditionnels, dont l’importance de la préservation, le respect et la connaissance de l’environnement naturel et des savoirs traditionnels des peuples autochtones .

Avec les informations de Christian Milette