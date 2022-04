Communauté régionale de Campbellton : un nouveau nom choisi à l’unanimité

C’est ce que les gens voulaient , se réjouit le maire de Campbellton, Ian Comeau.

La ville de Campbellton, les villages d’Atholville et de Tide Head, en plus des Districts de services locaux DSL de Glencoe et McLeods, formeront une entité municipale de plus de 12 000 citoyens au terme de la réforme de la gouvernance locale.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, s’est dit ravi de cette décision qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il estime que le nouveau nom est le meilleur des deux mondes. Il fait référence à la ville de Campbellton, qui est au cœur de la région, et tient compte des quatre autres communautés contenues dans l’entité 7, selon lui.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau (archives) Photo : Radio-Canada

C’est ce que les gens voulaient. Ça va faire l’affaire de tous. Le nom de Campbellton est bien identifié et l’idée de communauté régionale englobe tout le monde , a-t-il indiqué, en faisant référence au sondage réalisé auprès de plus de 900 résidents.

Au-delà de 80 % d’entre eux se sont exprimés en faveur de la présence du nom de Campbellton dans la nouvelle appellation.

Ian Comeau est aussi satisfait de savoir que sa ville conservera le statut administratif de cité.

Nous sommes déjà reconnues comme ça. Nous avons été la quatrième cité de la province, après Moncton, Saint-Jean et Fredericton , a-t-il rappelé.

Le maire du village d’Atholville, Jean-Guy Levesque, avait insisté sur le principe démocratique dans le choix du nouveau nom de l’entité 7. Il est heureux de voir à quel point les gens ont répondu.

Jean-Guy Levesque, maire d'Atholville (archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Nous n’avons jamais eu de problème avec le nom de Campbellton, a-t-il expliqué. Nous avions un problème avec cette hésitation face au concept de communauté. Ça prenait un nom qui fait appel au sentiment d’appartenance des cinq différentes communautés. C’est un nom rassembleur , dit-il.

La Communauté régionale de Campbellton comprendra un maire et 12 conseillers. Ils seront élus aux élections du 28 novembre.

Le comité de transition doit également se pencher sur des dossiers budgétaires, de direction générale, d’arrêtés, de taxation, de responsabilité des routes, des équipements de loisir et de syndicat.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, est toujours en réflexion, à savoir s’il briguera le poste de maire de la nouvelle municipalité restigouchoise. Il prévoit annoncer sa décision après Pâques.

Un article de Réal Fradette