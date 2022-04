Après les États-Unis, l’UE sanctionne les deux filles de Vladimir Poutine

Les Européens ont sanctionné vendredi les deux filles de Vladimir Poutine, désormais inscrites sur la liste noire de l'Union européenne, avec plus de 200 autres personnes, dont plusieurs oligarques proches du président russe et des patrons de presse pro-Kremlin.

Déjà ciblées par Washington et Londres, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, nées respectivement en 1985 et 1986, sont les filles de Vladimir Poutine et de Lioudmila Poutina, dont le président russe a annoncé avoir divorcé en 2013.

Comme les 217 individus et les 18 entités ajoutés sur cette liste publiée au journal officiel de l'UE, elles sont frappées d'une interdiction d'entrée dans l'UE et leurs avoirs y sont gelés.

L'aînée, Maria Vorontsova, est visée pour son rôle dans Nomenko, une importante société de projets d'investissement dans le secteur de la santé qui procure des sources substantielles de revenus au gouvernement russe, précise le journal officiel.

Sa sœur, Katerina Tikhonova, dirige un fonds de soutien aux jeunes scientifiques créé par des compagnies dont les dirigeants sont des membres du cercle rapproché d'oligarques du président russe, selon la même source.

Cette cinquième salve de sanctions impose en outre des mesures économiques, notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août et la fermeture des ports européens aux bateaux battant pavillon russe.

Les achats de charbon par l'UE représentent un montant de 8 milliards d'euros par an, une somme très inférieure aux achats de gaz et de pétrole.