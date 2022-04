Des médecins souhaitent le retour du masque dans les lieux publics intérieurs en Ontario

Jeudi, ces médecins ont fait état d’une hausse préoccupante du signal viral des eaux usées dans la région, parlant même de niveau record à Ottawa. Le taux de positivité des tests de dépistage est non seulement élevé, mais continue de grimper, s’inquiètent-ils.

Dans un communiqué de presse, ils ont enjoint la population à faire preuve de prudence  (Nouvelle fenêtre) et à faire le contraire des plus récentes directives du gouvernement, qui depuis le 21 mars a abandonné le masque dans la plupart des lieux publics.

Faites-vous vacciner avec toutes les doses auxquelles vous êtes admissible, limitez vos contacts étroits, portez un masque dans les espaces publics intérieurs et restez à la maison si vous êtes malade , ont-ils imploré.

Le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du bureau de santé de Renfrew. Photo : Radio-Canada

On a vu une recrudescence et, véritablement, une renaissance du virus et du nouveau variant [BA.2] , se défend le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste par intérim du comté de Renfrew et un des signataires.

Le problème, c’est qu’on a une sixième vague et le gouvernement de l’Ontario a décidé de laisser tomber toutes les mesures. [...] Je pense que c’était trop tôt.

Si tout le monde portait un masque à l’intérieur, surtout quand il y a beaucoup de personnes et qu’il y a une mauvaise ventilation, le virus ne se propagerait pas autant, a soutenu le médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis, en entrevue à Radio-Canada. Mais on ne le fait pas! , déplore-t-il

« On ne porte plus les masques et, à mon avis, c’est une chose que nous n’aurions pas dû laisser tomber. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Lorsque le gouvernement de l’Ontario a choisi de lever toutes les restrictions liées à la COVID-19, le Dr Roumeliotis en compagnie des autres signataires avaient suggéré au premier ministre Doug Ford de maintenir pour quelques semaines l’obligation de porter un masque dans un lieu public intérieur.

Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Récemment, on a [encore] essayé de le dire au gouvernement : c'est le temps de remettre la mesure pour les masques à l’intérieur , raconte-t-il. La plupart du temps, on est entendu, dit-il, mais cette fois-ci, je ne crois pas qu’on a été entendu.

Où est le Dr Kerian Moore? demande l'Opposition

La situation est assez préoccupante aux yeux du Parti libéral, du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert de l’Ontario pour qu’ils se fassent les porte-voix des médecins en chambre.

Ils demandent au gouvernement Ford d’imposer de nouveau le port du masque au moins dans les salles de classe et dans les épiceries.

On trouve que le gouvernement n’est pas assez transparent à propos des données sur lesquelles ils se basent pour décider de garder la trajectoire, puis de continuer avec le plan. La situation a évolué et il faut s’adapter , a dénoncé Lucille Collard, députée libérale d’Ottawa-Vanier à Queen’s Park.

Lucille Collard, députée libérale provinciale d’Ottawa-Vanier. Photo : Radio-Canada

Si le gouvernement dit qu’il n’y a pas de préoccupation à avoir et que tout est sous contrôle et qu'il y a une augmentation, mais que c’était prévu, on a besoin de voir ces données. On a besoin d’entendre l’expert en chef nous le confirmer, mais on n’a pas cette confirmation-là.

« On n’a pas l’avis du Dr Kerian Moore [ le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario]. Il a disparu de la carte. » — Une citation de Lucille Collard, députée libérale, Ottawa-Vanier

L’initiative des responsables de la santé publique de l’est de l’Ontario qui se sont adressés directement à la population pour garder le masque n’est pas une mauvaise idée , selon elle.

Malgré tous ces appels pour un retour du masque, le premier ministre de l’Ontario garde le cap avec son plan et n'a pas l’intention pour le moment d’accéder à la demande de l’Opposition ni même des responsables de la santé publique.

Doug Ford soutient qu’avec la fin des restrictions, la hausse dans le nombre de cas était prévue. Il assure que les hôpitaux ont les ressources nécessaires pour y faire face.

Au Québec, le port du masque obligatoire est prolongé jusqu'au 30 avril dans les lieux publics et les transports en commun. Le directeur de santé publique Dr Jean Boileau a soutenu, vendredi, qu'il n'est pas question, pour le moment, de prolonger la mesure en mai ou d'imposer de nouvelles mesures sanitaires à la population.

On pourra réévaluer rendu là, si on doit poursuivre quelques jours de plus , a-t-il toutefois ajouté en point de presse.

Avec les informations de Frédéric Pépin, de l’émission Sur le vif et de CBC