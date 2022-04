De l’espoir pour du hockey universitaire masculin à l’UQAC à l’automne 2023

On fait aussi de l’information en format collation.

L'Université du Québec à Chicoutimi UQAC a donc organisé deux matchs préparatoires pour mesurer l'intérêt du projet à son aréna. Ce projet pourrait faciliter le recrutement et la rétention d'étudiants dans le futur.

L’université régionale caresse le rêve de faire renaître son équipe de hockey universitaire, disparue au milieu des années 1980.

Les coûts de cette future formation sont évalués à 225 000 $, selon la responsable de l'administration et de la programmation au Pavillon sportif, Marie-Claude Duchesne.

On le fait pour être attractif, être compétitif, c'est pour ça qu'on fait ça. Déjà, je discutais avec des parents hier qui me disaient que les jeunes vont demeurer plus longtemps à l'université. Les impacts sont directs , a-t-elle mentionné.

Marie-Claude Duchesne, responsable de l'administration et de la programmation au Pavillon sportif de l'UQAC Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des matchs préparatoires

Une première étape a été franchie avec la tenue de quatre matchs préparatoires contre l'École de technologie supérieure de Montréal, dont deux à Chicoutimi jeudi et vendredi. Ces deux matchs ont été remportés par l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC aisément.

Ça nous a permis de nous roder, de voir un peu les impacts et tout l'intérêt porté envers nous. Hier soir, ici, c'était plein, c'était beau à voir, plein de jeunes. Les jeunes sont élégants sur la glace, ils font bien ça et c'est merveilleux. C'est vraiment super , a-t-elle poursuivi.

L’équipe de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC qui a foulé la glace était évidemment composée d’étudiants actuels.

C'est une belle opportunité pour l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC , c'est vraiment agréable, on a du plaisir. C'est un bon petit niveau compétitif , a indiqué le joueur Émile Gagnon.

Deux matchs préparatoires ont été tenus à l'aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Avant d'aller plus loin, l'institution devra consulter les recommandations de son comité pour la relance du sport universitaire.

En attendant, une douzaine de parties préparatoires sont envisagées l'an prochain et d'ici 2023, le Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ espère lancer les activités d'une nouvelle ligue de hockey en division 2. L’objectif visé est d’attirer quatre équipes.

Pour l’instant, il n’existe pas de division 1 au hockey universitaire masculin québécois, alors que les trois équipes universitaires basées au Québec évoluent plutôt dans la ligue ontarienne. Les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) viennent d'ailleurs de remporter le championnat universitaire canadien. Il y a cependant une division 1 en hockey féminin qui comprend six clubs.

Le patron du RSEQ sur place

Sur place pour les deux matchs, le président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ , Gustave Roel, se réjouit de cette initiative.

Dans la mesure où on a quatre équipes, on pourra démarrer une ligue de division 2. Pour l'instant, je vous dirais qu'il y a trois équipes, possiblement même une quatrième. [...] On parle de 700 joueurs au niveau collégial, pour qui il y a très peu de débouchés. La division 2 universitaire serait un excellent débouché pour ces étudiants-là , a mentionné le grand patron du sport étudiant.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte une équipe collégiale. Les Jeannois du Collège d’Alma évoluent dans la division 1.

Deux matchs préparatoires ont été tenus à l'aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

C'est certain que ça va en attirer, après les Sags, après le junior AA, après le collégial D1, c'est sûr que le monde va s'en venir à l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC . C'est ça qui est le fun, l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC a embarqué tout de suite dans le projet , s’est réjoui Mathieu Tremblay, un autre étudiant qui a pris part aux deux matchs.

Le rapport du comité québécois sur le développement du hockey qui doit être déposé le 22 avril est attendu avec impatience dans le milieu universitaire. Les conclusions du groupe d’experts mandaté par le gouvernement pourraient favoriser la création de nouvelles ligues scolaires au cours des prochaines années.

D'après un reportage de Roby St-Gelais