Will Smith interdit de toute cérémonie des Oscars pour dix ans

C'est une gifle qui aura fait le tour du monde, et coûté très cher à Will Smith. Depuis son geste déplacé, la production de deux films dans lesquels il devait jouer, Fast and Loose et Bad Boys 4, ont été interrompues. Il perd maintenant le privilège d'assister à la cérémonie des Oscars pendant 10 ans.

M. Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l'Académie, en personne ou virtuellement , qu'il s'agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat, écrit dans un communiqué le conseil d'administration de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui s'est réuni vendredi matin.

L'Académie ne lui toutefois a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour son rôle dans La Méthode Williams, où il interprète le père et entraîneur des sœurs Williams, Richard Williams.

L’acteur avait démissionné de l’Académie des Oscars de façon préemptive la semaine dernière, affirmant qu’il accepterait toute mesure disciplinaire de l’organisation à son endroit.

J’accepte et respecte la décision de l’Académie , a-t-il affirmé dans une déclaration jeudi.

L'Académie s'excuse

La réunion vendredi matin du conseil d'administration de l'Académie, où étaient présentes des stars comme Steven Spielberg et Whoopi Goldberg, s'inscrivait dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre l'acteur après sa gifle en pleine soirée de gala des Oscars.

Une cérémonie éclipsée par le comportement inacceptable et néfaste de M. Smith sur la scène , ont déploré le président de l'Académie, David Rubin, et sa directrice générale, Dawn Hudson.

L’Académie s’est également excusée pour la façon dont elle a géré la situation, en laissant Will Smith demeurer sur les lieux et accepter son Oscar. Durant notre retransmission télévisée, nous n'avons pas correctement réagi à la situation. Nous en sommes désolés.

C'est une plaisanterie de Chris Rock sur les cheveux ras de l'actrice Jada Pinkett Smith, atteinte d'une maladie provoquant une importante chute capillaire, qui avait mis le feu aux poudres dimanche soir.

Piqué au vif par cette blague envers son épouse, Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l'œil médusé du public.

Des voix s'étaient élevées pour réclamer que Will Smith soit déchu de son Oscar, mais d'autres ont fait observer que ni Harvey Weinstein, ancien magnat d'Hollywood condamné pour viol et agression sexuelle, ni le réalisateur Roman Polanski n'avaient été contraints de rendre leurs statuettes après avoir été exclus de l'Académie.