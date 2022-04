La force hors du commun de Lévis Duchesne

« Tu voudrais bouger tes jambes. Tu voudrais bouger tes bras. Il n’y a plus rien qui bouge. » — Une citation de Lévis Duchesne

Si la majorité des gens s’en remettent entièrement, lui a reçu un diagnostic clair à la suite d’une série de tests médicaux.

Le neurologue n’a pas eu le choix de me dire : ''Monsieur Duchesne, vous ne vous servirez plus de vos jambes ni de vos bras'' , raconte l’homme de 74 ans. À travers un sanglot il ajoute : Je lui ai dit que j’allais faire tout mon possible pour retrouver mes jambes et mes bras.

Depuis cet été, l’homme de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix déjoue les pronostics. Il m’est passé l’idée par la tête de demander à ma fille : ''J'aimerais essayer la piscine. On dirait que mes bras bougent'' , se rappelle Lévis.

Lévis Duchesne a recommencé à bouger ses bras et ses jambes dans la piscine de sa fille l'été dernier. Photo : Avec la gracieuseté de la famille.

Il bougeait dans la piscine. Je n’en revenais pas! , balbutie sa fille Émilie Duchesne à travers ses larmes.

Pour elle, pas question de laisser son père s'affaisser dans son lit. Elle veut le garder stimulé physiquement et mentalement.

Émilie Duchesne travaille au CHSLD de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Elle s'est battue pour qu'on se père puisse habiter dans ce centre d'hébergement afin qu'il reste proche de sa famille. Photo : Radio-Canada

À l’automne, Lévis Duchesne entreprend une longue réadaptation dans une unité spécialisée de Jonquière, à une cinquantaine de kilomètres de chez lui. Sa fille tient toutefois à ce qu’il reste près de sa famille.

Lévis Duchesne est présentement capable de parcourir de courte distance à pied à l'aide d'une marchette. Photo : Radio-Canada

Revenir en visite dans sa municipalité en transport adapté reste coûteux. Émilie a donc lancé une campagne de financement pour acheter un véhicule adapté. En deux jours, elle a récolté plus de 10 000 $.

« Les gens donnaient, parce que Papa a donné. Papa a donné toute sa vie. » — Une citation de Émilie Duchesne, fille de Lévis

À l'aide de son véhicule adapté, Lévis Duchesne est venu accueillir ses petits-enfants au retour de l'école. Photo : Avec la gracieuseté de la famille.

En plus d’être particulièrement présent auprès de ses enfants et ses petits-enfants, Lévis a été conseiller municipal à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour deux mandats. Il s’est aussi impliqué auprès de la Maison des jeunes, du Club Optimiste et du hockey dans sa municipalité.

Sa détermination et sa ténacité continuent d’impressionner.