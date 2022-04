Un appareil unique au Canada pour diagnostiquer les cancers à Trois-Rivières

L’appareil TEP (tomographie par émission de positrons) a été inauguré vendredi à l'hôpital de Trois-Rivières. Il est le seul de ce genre au Canada. Ses images de qualité supérieure lui permettraient de déceler plus tôt et plus précisément différents types de cancers.

Des traces d’infection, de démence et des lésions de petite taille peuvent aussi être détectées plus rapidement, fait valoir le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Les diagnostics plus efficaces permettent ainsi une prise en charge plus tôt des patients.

Utilisé depuis juin 2021 au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières, cette nouvelle technologie permet d’augmenter la productivité de 40 %, selon le CIUSSS MCQ, mais le manque de personnel qualifié représente un défi important.

Pour le ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, l’implantation de ce nouvel appareil fait du Centre hospitalier affilié universitaire régional CHAUR une référence en matière de médecine nucléaire au Québec.

Acquis au coût de 3,3 millions de dollars, le Discovery MI GEN 2, nécessite moins de temps que son prédécesseur pour diagnostiquer l’usager. Avec un temps d’intervention moyen de 10 minutes, il serait 2 à 3 fois plus rapide.

