La Ville de Québec veut dynamiser ses artères commerciales

La Ville de Québec dépensera 400 000 $ pour dynamiser trois artères commerciales situées en périphérie de son centre-ville dans le cadre d'un projet pilote. La rue Racine, l’avenue Royale et l’avenue Myrand bénéficieront ainsi d'une transformation en vue de l'été.

Par le biais d'un sondage qu'elle lancera d'ailleurs cette semaine, l'administration Marchand assure qu'elle prendra le pouls des commerçants de ces rues avant de mettre en branle le projet.

En fonction des besoins de chacune de ces artères, la Ville de Québec pourrait par exemple y installer du mobilier urbain ou encore verdir l’espace à l'aide de bacs à fleurs.

Qui plus est, grâce à la contribution d'organismes locaux, des fêtes de quartier, des spectacles de musique et des marchés publics pourraient y avoir lieu. Cela signifie que la Ville pourrait piétonniser temporairement et à l'occasion ces artères lors d’événements.

Mise en valeur des commerces

L'objectif de ce projet pilote, aux dires du maire de Québec, est de rendre les artères de la ville plus attrayantes et ainsi mettre mieux en valeur le savoir-faire et les produits des commerçants qui y sont établis.

On veut respecter la dynamique des quartiers et faire avec eux , indique le maire de Québec, Bruno Marchand. Ce n’est pas la Ville qui va faire à la place. C'est la Ville qui va faire avec, en accompagnant et en soutenant.

Je suis certaine que ce projet-là va agir comme un levier de développement pour toute la communauté et va enfin redonner à l'avenue Royale ses lettres de noblesse , se réjouit pour sa part la conseillère du district de Robert-Giffard, Isabelle Roy.

La COVID a vraiment été impitoyable pour nos artères commerciales, et particulièrement pour l'avenue Royale qui s'essoufflait un petit peu d'année en année , ajoute-t-elle.

Un projet destiné à s'étendre

Les trois artères ciblées dans le cadre du projet pilote ont été sélectionnées au terme d'une analyse, précise David Weiser, membre du comité exécutif responsable du développement économique, de l’entrepreneuriat et des rues commerciales.

La diversité des commerces présents ainsi que la possibilité de dévier temporairement la circulation automobile faisaient partie des critères, tout comme l’aménagement général de la rue.

La Ville de Québec compte environ une centaine d'artères commerciales sur son territoire. Le projet pilote pourrait s'étendre à un plus grand nombre de rues dans les années à venir s'il s'avère concluant.